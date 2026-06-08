Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, ekonomik başta olmak üzere çeşitli konularda basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, gündem hakkında önemli açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulundu.

Ender Yorgancılar: Sayın Şimşek’i göreve biz getirmedik, alacak olan da biz değiliz

Özellikle, iş dünyası çevrelerince sıklıkla eleştirilen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ekonomi programı üzerine konuşan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, ekonomik göstergeler ile ilgili hükümete çeşitli önerilerde bulunduklarını açıklayarak, “Sayın Şimşek’i göreve biz getirmedik, alacak olan da biz değiliz.

Bu süreç sayın Cumhurbaşkanımızın takdirinde bir konudur. Ben işin sistemini konuşuyorum kimin ne yaptığını değil. Benim için başarılı mı, değil mi ona bakarım. Eğer bugün özel sektörün borcu artmış. Bu neden oluştu? Bunun tek sebebi iş insanı ayakta kalmak için zararına ve maliyetine mal satıyor. Bundan dolayı da borcu artıyor. Devalüasyon gelirse bu borç daha da artacak.

Çalışan kesimin eline geçen para çoğalsın diye, vergi dilimlerini enflasyon rakamlarına göre yeniden düzenlensin istedik. Biz bunları hükümetimize aktarıyoruz. Gösterdiğim rakamlara bakınca tatmin olan ve memnunum diyen var mı? Benim şahsi görüşüm, Cumhurbaşkanımız bu süreci Ukrayna-Rusya savaşından beri çok doğru yönetiyor bu bizim açımızdan çok büyük bir avantaj.” dedi.

“Benim için rehber orta vadeli programdır”

Öte yandan, geçtiğimiz EBSO Meclisi’nde bir meclis üyesinin ‘devalüasyon istiyorum’ şeklindeki çıkışına da açıklık getiren Başkan Yorgancılar, “Bizim bir meclis üyesi arkadaşımız geçen mecliste ‘ben devalüasyon istiyorum’ diye bir açıklama yaptı. Orada aslında dile getirilmek istenen enflasyon kadar, döviz kurlarının da artmasını istiyorum tarzında bir çıkıştı.

Benim az önce anlattığım şeylerin aynısı orada dile getirilmiş. Eğer bu zamanında yapılmazsa belli süre sonra yapmak zorunda kalırız, biz geçmişte bunu yaşadık. Sanayici olarak benim için bir rehber var o da orta vadeli programdır. Üç ve altı aylık uygulama rakamlarına bakarım.

Eğer bu rakam gerçekleşmezse demek ki bu programlar gerçekleşiyor doğrudur, diyebilirim. Ancak iki ayda bir değişiklikler olursa öngörülebilirliği sağlamak zor oluyor. Ben burada EBSO Başkanı olarak konuşuyorum ve 6000 üyeyi temsil ediyorum. Biz talep toplayıcıyız.” şeklinde konuştu.

“Cumhurbaşkanımızın oda seçimlerini erteleme hakkı var”

Son olarak, önümüzdeki aylarda gerçekleşmesi beklenen EBSO Olağan Genel Kurulu ile ilgili de konuşan Ender Yorgancılar, erken seçimin olacağı bir ihtimalde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın genel kurulları erteleme hakkı olduğunu hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda aday olmak isteyen varsa adaylığını açıklayabilir. Daha seçimlere çok vakit var. Eğer erken seçim, Ekim-Kasım gibi planlanırsa sayın Cumhurbaşkanımızın oda seçimlerini 1 yıl kadar erteleme hakkı var. Ancak bugün için böyle bir şey söz konusu değil.

Biz ekip arkadaşlarım ile birlikte kanun ne emrediyorsa onu yaptım. Ne şahsıma, ne de başka bir üyeye en ufak bir tolerans gösterilerek iş yapmadım, yaptırmam da. 20 yılı aşkındır başkanlık yapmamın en büyük sebeplerinden biride budur. Attığımız her imzada içimiz çok rahat.”