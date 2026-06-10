Son Mühür- İzmir'deki sivrisinek yoğunluğu, yalnızca bir yaz mevsimi şikayeti olmaktan çıkıp kentin en büyük gündem maddelerinden biri haline geldi.

Konuyla ilgili AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, yerel yönetimin tutumunu ve uygulanan yöntemleri eleştirdi.

"Sivrisinekler İzmir'i açık hava tatil köyü gibi görüyorlar"

Kaya, geçmişten bu zamana kadar belediye yönetiminin konuyu hafife alan açıklamalarına vurgu yaparak, "İzmir'in geçmişteki en üst yerel yöneticisi çıkıp demişti ki, 'İzmir'de sivrisinek sorunu yok.' doğru söylemiş aslında sivrisineklerin gerçekten hiçbir sorunu yok.

Gayet mutlu ve rahatlar hatta İzmir'i açık hava tatil köyü gibi görüyorlar. başka türlü bu açıklamanın izahı yok çünkü." ifadelerini kullandı.

"Mücadele mikrofonla değil, sahada olur"

Kaya, belediyenin "mücadele ediyoruz" söylemlerinin vatandaşın yaşadığı gerçeklerle uyuşmadığını dile getirdi.

Sivrisinek sorununun ancak sahada, gerçekçi adımlarla çözülebileceğini vurgulayan Kaya, belediyenin yöntemlerini,

"Sivrisineklerle mücadele mikrofonla değil, sahada olur. Sulak alanların düzenli ilaçlanması, su birikintilerinin kurutulması, akışı olmayan süs havuzlarının kontrol edilmesi gerekir. Kentte özellikle saldırgan, yayılmacı türler hızla çoğalıyor." diyerek eleştirdi.

"Vatandaş artık balkon kapısını açamaz hale geldi"

Vatandaşın yaz akşamlarını huzurlu geçiremediğini belirten Kaya, halkın yaşadığı mağduriyeti, "Vatandaş artık akşam olunca balkon kapısını açamaz hale geldi. Bazı mahallelerde insanlar sineklik değil adeta sınır güvenlik sistemi kuruyor." diyerek anlattı.

"Doğru olmadığını sivrisinekler söylüyor"

Belediyenin paylaştığı drone'lu takip ve binlerce noktada ilaçlama verilerine de değinen Mahmut Atilla Kaya,

"Belediyeyse açıklama yapıyor: '30 ilçede 27 ekiple drone ve amfibik araçlarla 12 ay çalışıyoruz.' Gerçekten her şey anlatıldığı gibi olsaydı İzmir'de sivrisinekten çok ilaçlama dronu görmemiz gerekirdi.

'254.000 noktada ilaçlama yapıyoruz' diyorlar ama bu açıklamanın doğru olmadığını kentin dört bir yanında senfoni orkestrası gibi dolaşan sivrisinekler söylüyor." dedi.

"İzmir'in artık gerçek belediyecilik anlayışına ihtiyacı var"

İzmir'in artık savunma mekanizmalarının yerine, vatandaşa konfor sağlayan bir belediyecilik anlayışına ihtiyaç duyduğunu dile getirerek, "İnsanlar yaz aylarında cam açamıyor, çocuk parkında rahat oturamıyor, balkonda çay içemiyor.

Kusura bakmayın ama bir şehirde sivrisinek vatandaştan daha rahat dolaşabiliyorsa orada mücadelede ciddi problem var demektir.

İzmir'in artık 'sorun yok' açıklamalarıyla değil gerçek sonuç üreten belediyecilik anlayışına ihtiyacı var." dedi.