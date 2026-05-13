Son Mühür- CHP'de üç dönem milletvekilliği görevinde bulunan, parti tarihinde Grup Başkanvekili olarak görev yapan üç kadından biri olan Burcu Köksal, Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı koltuğu görevine bundan böyle AK Parti çatısı altında devam edecek.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun ardından CHP'de dengeleri değiştiren transferin kahramanı olan Köksal sonrası yeni transferler olacak mı sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Yeni kopuşlar kapıda...



CHP'yi yakından tanıyan yerel yönetim ve yerel kalkınma uzmanı Gürbüz Evren, görüşme imkanı bulduğu belediye başkanlarından aldığı izlenimleri kaleme aldı.

''CHP’den kopuşlar sürecek gibi gözüküyor'' diyen Evren,

''Türkiye genelinde, aralarında bir Büyükşehir’in de bulunduğu toplam 11 belediyede istifa sancıları var.

Bunların 5’i belde, 5’i de ilçe Belediyesi.

Konuştuğum Başkanlardan 2’si kararlarını vermiş gibiler.

5 Başkan kararsız.

Diğer 4 Başkana ise şimdilik ulaşamadım.

Burcu Köksal sonrası...



Burcu Köksal’ın istifası, ayrılmayı düşünen Belediye Başkanlarının cesaretini artırmış.

Konuştuğum Başkanların, CHP’den ayrılmak için ortalığın sakinleşmesini bekledikleri izlenimini edindim'' değerlendirmesinde bulundu.

''Başkanlardan bazıları son dönemde duygusal kopuş yaşadıklarını söylüyor.

Başkanlardan 2’si, CHP’den ayrılma meselesini, belde halkının önde gelenleriyle konuşarak karar verme aşamasına gelmiş'' vurgusunda bulunan Gürbüz Evren,

''İstifa sancısı yaşanan Belediyelerden 9’u, 2 Bölgede toplanmış durumda.

Söz konusu Belediye Başkanlarının bir bölümü merkez sağdan gelip CHP’den aday olmuş isimler.

Yaklaşık 20 yıl çalıştığım CHP’de, Belediye ve Yerel Kalkınma Uzmanlığım bilindiği için birçok Belediye Başkanı, ihtiyaç duyduklarında beni arar, görüş, öneri ve projelerimi sorar, kimi zaman da içlerini döker, sorunlarını paylaşır, dertleşirler.

Bende kalması şartıyla Partiyle ilgili olarak kendilerine göre birçok sorun anlattılar.

Zamanı gelince, olup biteni onların anlatması en doğrusu'' ifadelerine yer verdi.