Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir’in ilçe belediyelerinde bir süredir yönetim ile sendikalar arasında devam eden TİS ve SDT tartışmaları artarak devam ediyor. Son olarak Birlik Yerel Sen Genel Başkanı Reşat Bozat, yaşanan son süreci Son Mühür’e değerlendirerek önemli açıklamalarda bulundu.

Reşat Bozat: Sabah biz iyi haber bekliyorduk

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ile ilerleyen saatlerde sendika temsilcilerinin buluşacağının altını çizen ve sabah saatlerinde iyi haberlerken Buca Belediyesi’nden tam tersi bir haberle karşılaştıklarını açıklayan Birlik Yerel Sen Genel Başkanı Reşat Bozat, “Karşıyaka Belediyesi geri adım attı, Bornova Belediyesi geri adım attı, İzmir Büyükşehir Belediyesi sözleşmeyi imzaladı buradaki bu kavga ne olacak? Sabah biz iyi bir haber beklerken, Buca’da yasaldan bordronun basılmasıyla ilgili maaş birimine ilgili yazıyı vermişler.” şeklinde konuştu.

“Beklenen tablo oluşmayacak”

Öte yandan, İzmir’de Özgür Özel’in gerçekleştireceği ziyaret programı öncesinde beklenen tablonun oluşmadığını aktaran ve tartışmalı bir süreç beklediğini vurgulayan Başkan Bozat, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Beklenen tablo görülmeyecek gibi gözüküyor, şimdilik gözüken o. Büyük ihtimalle tartışmalı bir süreç yaşanacak gibi görüyorum.”