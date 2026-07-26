Yangının, Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Nikfer Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldiği öğrenildi. Gelen bilgiler çerçevesinde, bölgede arıcılık işini yapan bir kişinin kullanmış olduğu tütsüden sıçrayan kıvılcımlar kuru otları alevlendirdi. Kısa sürede etkisini artıran alevleri gören kişi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar ederek yardım çağrısında bulundu.
Büyümeden kontrol altına alındı!
Ekiplerin koordineli çalışması sonucunda yangın çevredeki ormanlık alanı etkisi altına almadan kısa sürede kontrol altına alındı. Hızlı müdahale sonucunda olası büyük bir orman yangını engellenirken, bölgede yangının tamamen söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları yapıldı.
Söndürme çalışmalarını zorlaştırdı!
Yangın esnasında alevlerin çevresinde yer alan arı kovanları da hasar aldı. Isı ve dumandan etkilenen kovanlardan çıkan arılar, söndürme çalışmalarına katılan ekipleri zorladı.
Arıların saldırısına maruz kalan ekipler, olumsuz şartlara rağmen çalışmalarını gerçekleştirerek yangını tamamen söndürdü.