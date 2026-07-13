Yaz aylarında çıkan yangınların yine artması ile karşı karşıya kaldık. Adres bu sefer Denizli oldu. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dünyaca ünlü travertenlere yakın bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın, akşam saatlerinde kısmen kontrol altına alınmıştı. Korkutan oldu. Gece saatlerinde etkisini artıran rüzgar nedeniyle sarp arazide bazı noktalarda alevler yeniden yükseldi. Yangın, Pamukkale ilçesinde, Karahayıt ve Pamukkale mahalleleri arasında bulunan ormanlık alanda çıktı.

Ekipler seferber oldu

Edinilen bilgilere göre, dünyaca ünlü Pamukkale Travertenleri'ne yakın bir noktada henüz belirlenmeyen yangına, Orman Bölge Müdürlüğü, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile çevre illerden gelen destek ekipleri karadan ve havadan müdahale etti.

Dev kadroyla müdahale edildi

Yürekleri ağza getiren yangına 215 personel, 1 uçak, 7 helikopter, 24 arazöz, 10 su ikmal aracı, 15 ilk müdahale aracı ve 5 iş makinesiyle yaklaşık 5 saat boyunca müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucunda yangın kısmen kontrol altına alınırken, gece saatlerinde rüzgarın etkisiyle sarp arazide bazı bölgelerde alevler yeniden etkili oldu.