Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Pamukkale Mahallesi'nde bir yangın meydana geldi. İlk belirlemeler çerçevesinde, sigara izmaritinden çıktığı düşünülen yangın önce ekin tarlasında gerçekleşti. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede etkisini artıran alevler çevredeki ormanlık alanda da etkisini gösterdi.
Hava ve kara ekiplerinden yoğun mücadele!
Yangına müdahale çerçevesinde 1 yangın söndürme uçağı, 7 helikopter, 24 arazöz, 15 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesi ve 215 personel görevde bulundu.
Atlı Jandarma Timi'nden de çalışmalara destek!
Yangın söndürme çalışmalarında Denizli İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevini sürdüren Atlı Jandarma Timi de aktif rol gösterdi.
Yangın kontrol altında!
Uzun süren yoğun çalışmalar sonucunda yangının kontrol altına alındığı öğrenildi. Bölgede olası yeniden alevlenmelere karşı soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.