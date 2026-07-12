Yangının, Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Pamukkale Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda çıktığı ifade edildi. Henüz bilinmeyen bir sebeple meydana gelen yangın, çevredeki vatandaşların ihbarının ardından ekipleri teyakkuza geçirdi.

Hava araçları da söndürme çalışmalarına katılım gösterdi!

Yangına müdahale çerçevesinde 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı göreve başlarken, çok sayıda arazöz ve orman işçisi de karadan söndürme çalışmalarına destek sağlıyor.

Yangının çıkış nedeni üzerinde duruluyor!

Yangının çıkış sebebinin henüz bilinmediği ifade edilirken, ekiplerin ilk hedefinin yangını kontrol altına alarak daha geniş bir alana yayılmasını engellemek olduğu belirtildi.

Söndürme çalışmaları devam ediyor!

Pamukkale Örenyeri'ne yakın bir noktada meydana gelen yangına yönelik müdahale aralıksız bir şekilde devam ederken, ekipler hem havadan hem de karadan koordineli şekilde çalışmalarını devam ettiriyor.