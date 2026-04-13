Son Mühür / Çeşme Belediyesi, spor faaliyetlerini büyütme iddiasıyla Ilıca Mahallesi’nin en değerli noktalarından birinde, denize sadece 330 metre mesafede 3 adet tenis kortu inşa etmek için düğmeye bastı. 29 Nisan’da yapılacak ihale ile duyurulan proje, kentin spor vizyonundan ziyade, kıyı şeridine yakın değerli arazilerin kullanım tercihiyle tartışma yarattı.

‘Halkın ortak kullanımına ayrılmalıydı’

Belediye kaynakları bu yatırımı sporun yaygınlaşması olarak pazarlasa da mahalle sakinleri ve şehir plancıları, halkın ortak kullanımına ayrılması gereken bu kadar merkezi ve denize yakın bir alanın, sadece belirli bir kesimin rağbet gösterdiği tenis sporuyla sınırlandırılmasını eleştirdi.

İhale 29 Nisan'da

Ayrıca projenin konumu, Çeşme’nin kronikleşen altyapı ve otopark sorunlarının ortasında "lüks bir dokunuş" olarak kalması da dikkatleri çekti. Belediyenin halkın geneline hitap eden ücretsiz sosyal alanlar yerine, sahil parselini ‘lüks’ kortlarla doldurma tercihi eleştirilirken gözler 29 Nisan’daki ihale masasına çevrildi.