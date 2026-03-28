Türkiye’nin yerli savunma sistemleri arasında öne çıkan ATMACA gemisavar füzesi, gerçekleştirilen son test atışıyla kabiliyet alanını genişletti. ROKETSAN tarafından geliştirilen füze, TCG Burgazada üzerinden ateşlenerek kara hedefini başarıyla vurdu.

ATMACA’dan kara hedeflerine tam isabet

Test atışında ATMACA füzesi, önceden belirlenen kara koordinatını yüksek hassasiyetle imha etti. Böylece sistemin yalnızca deniz hedeflerine karşı değil, kara üzerindeki stratejik unsurlara karşı da etkin şekilde kullanılabildiği sahada doğrulanmış oldu. Bu gelişme, füzenin operasyonel esnekliğini artıran kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Görev sırasında hedef güncelleme kabiliyeti

Haluk Görgün yaptığı açıklamada, ATMACA’nın milli veri bağı entegrasyonu sayesinde uçuş esnasında görev güncelleme yeteneğine sahip olduğunu belirtti. Bu özellik sayesinde sistemin dinamik harekât ortamlarında daha yüksek etkinlik ve esneklik sağladığı ifade edildi.

Görgün, söz konusu kabiliyetin savunma sanayisinde sistemler arası entegrasyonun geldiği noktayı gösterdiğini vurgulayarak, projede emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.

“Denizden karaya etkili güç”

Murat İkinci ise yaptığı değerlendirmede, ATMACA’nın denizden karaya hedeflere yönelik etkinliğine dikkat çekti. Gerçekleştirilen test atışında elde edilen başarının, sistemin sahadaki vurucu gücünü ortaya koyduğunu ifade eden İkinci, projenin Türkiye açısından önemine vurgu yaptı.

Son testle birlikte ATMACA’nın çok boyutlu kullanım kabiliyeti bir kez daha teyit edilirken, yerli savunma sanayisinde ulaşılan teknolojik seviyenin de altı çizildi.