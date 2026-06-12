Son Mühür- CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki Genel Merkez'in Özgür Özel'in çekirdek kurmay kadrosunda yer alan 9 isim için ihraç kararı almasının ardından Özel'e yakın 28 isim PM'den istifa kararı almıştı.

Özgür Özel'in yeni bir parti kurma iddialarına kapıyı kapattığı süreçte CHP Genel Merkezi'nin Özgür Özel'in Grup Başkanlığı'nı düşürmek için harekete geçmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin kaybedilmesinin ardından Kılıçdaroğlu'na 'Değişim' çağrısıyla bayrak açan Ekrem İmamoğlu önderliğindeki süreçte Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık iktidarı son bulmuştu.

Bundan sonra hedefte kimler var?



Ancak, Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan süreç, mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi'nde iplerin yeniden Kılıçdaroğlu'na geçmesine zemin hazırladı.

İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasında yaşananları belirli bir planın parçası olduğunu iddia eden gazeteci Alican Uludağ, bundan sonraki adımlar arasında Özgür Özel'in tutuklanmasına yol açacak gelişmelere olabileceğine işaret etti.

İlk aşama İmamoğlu'nun tutuklanmasıydı...



''Önce CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu tutuklandı; sonra ikinci aşamada butlan kararıyla CHP yönetiminden yerel seçimleri kazanan Özgür Özel alındı, yerine CB seçimlerini kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu getirildi'' hatırlatmasında bulunan Uludağ,

''Şimdi Kılıçdaroğlu, Özel’i ve ekibini CHP’den tasfiye etme peşinde. Ankara Adliyesi’nde yönetim değişti. Üçüncü aşamada fezlekeler de gelir, dokunulmazlıklar kalkabilir, seçimler öncesi Özel’i tutuklama planı raftan inebilir. Beşinci hamle Mansur Yavaş’a gelir'' uyarısında bulundu.

''Altıncı aşamada baskın-erken seçim kararı alınır. Kaybeden aday Kemal Kılıçdaroğlu’nun göstereceği göstermelik adayla Erdoğan karşısında seçime gidilir.

Yedinci aşamada son sözü millet söyler; bu oyunu bozabilecek tek güç, sandıkta vereceği oyla bizzat halkın iradesi olur'' mesajı verdi.



Aykut Çelik'in atanması...



Gazeteci Fatih Ergin de, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Aykut Çelik'in atanmasının önemine dikkat çekti.

''Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak Aykut Çelik'in atanması bir sinyal...'' vurgusunda bulunan Ergin,

''Aykut Çelik, Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında, “2820 Sayılı Kanuna Aykırılık” ve “rüşvet almak” suçlamalarıyla dosya hazırlayan savcıydı. O dosyanın gönderildiği Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandı'' hatırlatmasında bulundu.

