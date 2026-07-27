Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) parti yönetiminde süren yeniden yapılanma süreci çerçevesinde Gençlik Kolları Genel Başkanlığı için de yeni bir görevlendirmenin gündemde olduğu günlerdir konuşulan konular arasında kendine yer buluyor. Gelen bilgiler çerçevesinde, Genel Başkanlık görevine Trabzonlu avukat Berfin Karan'ın getirildiği ifade edilirken, atamaya ilişkin resmi açıklamanın yarın kamuoyuyla paylaşılması hedefleniyor.

Berfin Karan ismi ön plana çıktı!

Parti kulislerinde uzun süredir CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı için konuşulan Berfin Karan'ın, CHP Genel Merkezi ile bu görev çerçevesinde görüşmelerde bulunduğu daha önce de gündemde kendine yer bulmuştu. Merhum CHP Trabzon İl Başkanı Yavuz Karan'ın kızı olan Berfin Karan'ın göreve atandığı son gelen bilgiler arasında kendine yer buldu.

Resmi açıklama yarın!

CHP yönetiminden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Parti kaynaklarına dayandırılan iddialar çerçevesinde, atamanın yarın kamuoyuna duyurulması hedefleniyor. Resmi açıklamanın ardından görevlendirmenin detaylarının da netlik kazanacağı ifade ediliyor.