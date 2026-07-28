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ABD ile İran arasında tansiyonun düşmesiyle birlikte küresel petrol piyasalarında yaşanan fiyat gerilemesi, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Petrol maliyetlerindeki düşüşün etkisiyle motorin fiyatları aşağı çekilirken, sürücüler yeni güne daha düşük pompa fiyatlarıyla başladı.

Son Mühür - Motorin fiyatlarında beklenen indirim gece yarısından itibaren uygulanmaya başlandı. Yapılan fiyat güncellemesiyle motorinin litre fiyatı 1 lira 34 kuruş gerilerken, indirim doğrudan pompa fiyatlarına yansıdı.

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