Son Mühür - Motorin fiyatlarında beklenen indirim gece yarısından itibaren uygulanmaya başlandı. Yapılan fiyat güncellemesiyle motorinin litre fiyatı 1 lira 34 kuruş gerilerken, indirim doğrudan pompa fiyatlarına yansıdı.
Petrol fiyatlarındaki düşüş pompaya yansıdı
ABD ile İran arasında tansiyonun düşmesiyle birlikte küresel petrol piyasalarında yaşanan fiyat gerilemesi, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Petrol maliyetlerindeki düşüşün etkisiyle motorin fiyatları aşağı çekilirken, sürücüler yeni güne daha düşük pompa fiyatlarıyla başladı.
Güncel fiyatlar belli oldu
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 67.10 TL
Motorin litre fiyatı: 77.21 TL
LPG litre fiyatı: 31.19 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 66.94 TL
Motorin litre fiyatı: 77.06 TL
LPG litre fiyatı: 30.59 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 68.06 TL
Motorin litre fiyatı: 78.32 TL
LPG litre fiyatı: 31.19 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 68.35 TL
Motorin litre fiyatı: 78.60 TL
LPG litre fiyatı: 30.99 TL