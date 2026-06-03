İzmir medyasında dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İzmir'in ve Türkiye'nin en büyük medya organizasyonlarının başında gelen Demirören Medya Grubu'nun İzmir temsilciliğiyle ilgili yaşanan gelişme kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Demirören Medya Grubu'nun yönetim kadrosu tarafından İzmir'deki çalışma bürolarının kapatılması yönünde karar alındığı öğrenildi. Kapatma kararının ardından Demirören Medya Grubu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren çalışanların ise ne yapacağı konusu netlik kazandı.

Evden çalışma sistemine geçilecek!

Çalışma bürolarının kapatılması yönünde alınan kararın ardından çalışanların ne yapacağı ise merak konusuydu. Demirören'e bağlı posta ve hürriyet gazetesinin İzmir bürosu çalışanlarına 'Bundan sonra evden çalışma düzenine geçiyoruz' bilgisi verildiği ileri sürüldü.

İki yıl önce de küçülmeye gitmişti!

Demirören Medya Grubu 2024 yılında tasarruf tedbirleri kapsamında bir kez daha küçülmeye gitmiş, Hürriyet ve Posta'nın İzmir eklerini kapatma kararı almıştı.

Demirören Medya Grubu İzmir'in bünyesinde hangi gazeteler yer alıyor?

Demirören Medya Grubu İzmir bünyesinde; Hürriyet ve Milliyet gazetelerinin Ege Bölge Temsilcilikleri, Demirören Haber Ajansı (DHA) bölge müdürlüğü ve grubun bölge baskı tesisleri yer alıyor.

