Son Mühür / Yağmur Daştan- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı, belediyelere yönelik yapılan operasyonlar kapsamında Buca Belediyesi önünde kitlesel bir basın açıklaması yaptı. Operasyonların tamamen siyasal bir hazımsızlık ürünü olduğunu savunan Güç, "Ortada bir suç, bir delil var mı? Yok. Bulamıyorlar. Eğer olsaydı sabah akşam ekranlarda anlatır, manşetlerden düşürmezlerdi. Söyleyemiyorlar. Ortada suç yok, delil yok; gerçek bir algı yönetimi, mahalle dedikodusu var" mesajı verdi.

"Yargı kimsenin oyuncağı değildir"

“Güzelbahçe’de yaşanan sürecin iki hafta sonrasında İzmir’in merkez ilçelerinden Buca Belediyesi’nde neredeyse üst bürokrasinin ve memur arkadaşların tamamını ailelerin gözü önünde adi bir suç işlemiş gibi herhangi bir işlem başlatmadan, aileleri perişan ederek bir süreç yaşatıldı” sözleriyle açıklamalarına başlayan Güç, “Buca Belediyesi’nin bürokratları, işçileri ve memurlarıyla yan yana olduğumuzu belirtmek için buradayız. Dün Güzelbahçe’ye bugün ise Buca’ya gerçekleştirilen operasyonlar Türkiye’de hukukun siyasetin emrine verilmesine, adaletin bir baskı aracına döndürülmesine karşı sesimizi yükseltmek için bir araya geldik. Bugün Buca için değil, Güzelbahçe için değil; demokrasi için, ülkemiz için, milletimizin iradesi için toplandık. 26 Mayıs’ta Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve çalışma arkadaşları gözaltına alındı. 1 Haziran sabahı Buca Belediye Başkanı Görkem Duman başta olmak üzere meclis üyelerimiz, belediye çalışanlarımız gözaltına alındı. Devlet mekanizmasının işletilmesi gereken yerde örgüt kurma algısı yaratılarak bu operasyonu yaptılar. Bu operasyonların tamamen siyasal bir tercih ve hazımsızlık olduğunu görmektedir. Bugün Türkiye’yi yönetenler koskoca devleti kendi siyasi hesaplarının bir parçası haline getirmeye çalışıyor. Unutuyorlar, adalet sarayları hiçbir siyasi partinin değildir. Mahkemeler hiçbir iktidarın değil, yargı hiç kimsenin oyuncağı değildir” dedi.

“Suç icat etmeye çalışıyorlar”

Bugün ülkenin esas meselesinin mutfaktaki yangın ve ekonomik sorunlar olduğunun altını çizen Güç, şunları söyledi: “Bütün bunları konuşmamak için yine hedef CHP’li belediyelerdeki arkadaşlarımız, vatandaşımızdır. Yine operasyon yapıp algı oluşturmakta, kayyum sopasını sallamaktadırlar. Ortada bir suç, bir delil var mı? Yok. Bulamıyorlar. Eğer olsaydı sabah akşam ekranlarda anlatır, manşetlerden düşürmezlerdi. Söyleyemiyorlar. Ortada suç yok, delil yok; gerçek bir algı yönetimi, mahalle dedikodusu var. Tek amaçları CHP’nin iktidarını engellemek. Bu millet baskıya teslim olmaz, tehditle yönetilmez. Milyarlarca liralık yolsuzluk dosyalarının üzerini örtenler, kamunun mallarını har vurup harman savuranlar devletin kaynaklarını kendi çevrelerine aktaranlar belediye başkanlarımıza suç icat etmeye çalışıyorlar. Tutmaz, tutmadı, tutmayacak” ifadelerini kullandı.

“Biz korkmuyoruz, haklıyız”

“Bu millet yıllarca yaşadığı adaletsizliği unutmadı” sözleriyle devam eden İl Başkanı Güç, “Ankapark’ı unutmadı. 801 milyon dolarlık israfı unutmadı. O dosyalar çıkmadan milletin vicdanında adalet duygusunu yeniden tesis edemezsiniz. Depremde insanlar enkaz altında can mücadelesi verirken Kızılay çadırlarını satanlara neden kimse hesap sormadı? Neden sabahın köründe o kapılar çalınmadı? Biz ayrıcalık değil, hukuk istiyor, adalet ve eşitlik istiyoruz. Kim suç işlediyse yargılansın, hukuk herkese eşit uygulansın. Bugün yapılan şey hukuk değil; siyasi operasyondur. Korku iklimi oluşturmaktır. İnsanlara ‘Konuşursan seni de içeri alırım’ mesajıdır. Evleri basılara, ailelere korku yaşatıp insanları itibarsızlaştırarak sonuç alamazsınız. Bu yapılanlar korkunun göstergesidir. Biz korkmuyoruz, haklıyız. Geri adım atmayacağız. Gücümüzü saraydan değil milletten alıyoruz. Genel başkanımız Özgür Özel’in liderliğinde demokrasiye, hukuka, halkın iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu ülke özgürlüğün ülkesidir ve özgür kalacaktır. Siyasi operasyonlarla susturulmak istenen herkes özgürlüğüne kavuşturulacaktır” dedi.

“Arkadaşların işi gücü imar planı”

Buca Belediyesi’nin önünde yaptığı basın açıklamasının ardından basın mensuplarının da sorularını yanıtlayan İl Başkanı Güç, dikkatleri çeken mesajlar verdi. AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’ın Çeşme projesine yönelik açıklamalarının sorulması üzerine Güç, şunları söyledi: “Evde büyük yangın var farkında değiller herhalde. Ülke yangın yeri arkadaşların derdi farklı. Ülkede adalet, demokrasi yok; gençlerin umudu yok. Barınma sorunu, işsizlik, madde bağımlılığı almış başını gitmiş arkadaşların işi gücü imar planı. Genel sekreterleri Çeşme ile ilgilenir, milletvekilleri İnciraltı ile ilgilenir… İşleri güçleri imar planı. Ülkede turizm bitmiş. Eğer turizme çok yatkınlıkları varsa Antalya’daki Marmaris’teki turizm sıkıntılarını çözsünler. İşleri güçleri kendi istedikleri alanları planlayıp bazı insanlara gelir elde ettirmek. Toplumda başka şeyler konuşuluyor.”

“CHP’nin içinde bir şey olmuyor”

“Bir haftadır yandaş medyada ‘CHP içinde neler oluyor?’ sorusunu görüyoruz” diyerek devam eden Güç, “CHP’nin içinde bir şey olmuyor. CHP içinde maalesef AK Parti hükümeti tarafından bir genel başkan ataması yapıldı. CHP demokratik şekilde seçimleri yapmış, delegeleriyle genel başkanını seçmiş birinci parti olarak yoluna devam etmekteydi. Niye bu karışıklıkları yapıyorlar? Çünkü Anadolu’da insanlar ‘Kendi aralarında anlaşamıyor, bunlar ülkeyi nasıl yönetecek’ desin istiyorlar. Şu anda Türkiye’deki devlet yapısını yönetebilecek tek kadro Özgür Özel’in yönetimindeki CHP’dir. Seçimi kazanamayacaklarını bildikleri için 100 yıl üzerindeki partimize genel başkan ataması yapıldı. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bu ülkenin gerçekleri var, ağır bir ekonomik kriz var. Bu ülkede gençler umutsuz” dedi.

“Bu işi tek çözecek parti CHP’dir”

Körfez’de yaşanan sorunlara değinen Güç, “Körfez ölüyor, bakanlığın el atması lazım. Hala İZSU diyorlar. İZSU çözemez kardeşim yetki sizde. Yollarla ilgili trafikle ilgili problem var. İkinci çevre yolu 10 yıldır rafta bekliyor. Adam İnciraltı’ndan bahsediyor. Böyle bir rant anlayışı olamaz. Buca Belediyesi’nde 62 arkadaşımız gözaltına alındı. Buca’nın tüm kadrosunu içeri aldılar ya herkes mi problemli? Sayıştayın denetlemesi gerekiyor. Bu şekilde olmaz, insanların umudunu kırarsınız. Toplum mutsuz. Adamların konuştuğu şeye bak… Biri gider şantiye alanında video çekip ‘Su bastı’ der. Biri gider Çeşme projesi der, biri gider İnciraltı’nı çözüyoruz der. Ülkede ciddi sıkıntı var. Bu işi çözmesi gereken iktidardır ancak iktidar yönetim anlayışını kaybetmiştir. Bu işi çözecek olan tek parti CHP’dir. Onun da genel başkanı Özgür Özeldir” ifadelerini kullandı.

“Kazanmış tek genel başkan Özel’dir”

Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığa dönmesinin ardından bazı il başkanlıklarının görevden alınacağına dair iddiaların da sorulması üzerine Güç, “O süreçler hukuki anlamda çözülecek şeyler değil. MYK atamasıyla ilgili PM onayı gerekiyor. Bu süreçler zaman alacak süreçlerdir. Mevcutta atanan genel başkanın mazbatası yok. Mazbata almış, bir yarışa girmiş ve kazanmış tek genel başkanımız Özgür Özeldir. Bir yarış olsaydı, bir taraftan biri kazanmış olsaydı zaten biz demokrasiye inanan insanlarız, bunu tartışmazdık. Ancak AK Parti hükümeti tarafından atandığı açıkça görünen ve sadece yandaş medyanın pohpohladığı genel başkan olduğu zaman CHP’nin gönlünde kırıklık yaratmaktadır. Bu vatandaşın gönlünde kırıklık yaratmakta ve tepki oluşmaktadır. Bunda en büyük zararı AK Parti görecektir. Bu milletin bunun cevabını sandıkta verecektir” diye konuştu.