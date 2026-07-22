Sıcak havanın etkisinde olan İzmirlilerin merakla beklediği haber Meteoroloji’den geldi. Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve kenti bunaltan hava sıcaklıkları, hafta sonuyla birlikte yerini yağışlı hava dalgasına bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre, kent genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Hafta sonu planı yapan vatandaşları yakından ilgilendiren bu değişimle birlikte termometrelerde de bariz bir düşüş yaşanacak.

Cumartesi gününe dikkat: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji verilerine göre beklenen yağış dalgası Cumartesi günü kenti etkisi altına alacak. Yağmulla birlikte hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşerek en düşük 21, en yüksek 32 derece seviyelerinde seyredecek. Kuvvetli sağanak yağışla birlikte oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarılarda bulunan uzmanlar, su baskını ve ani sel gibi risklere karşı İzmirli vatandaşların ve yetkili kurumların tedbirli ve teyakkuzda olması gerektiğini vurguladı.