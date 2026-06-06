Son Mühür - Demirören Medya Grubu’nun İzmir’deki çalışma bürolarını kapatarak personeli uzaktan çalışma modeline geçirme yönündeki kararı, basın camiasında tartışma yaratmaya devam ediyor. Hürriyet ve Posta gazetelerinin İzmir bürosu çalışanlarına "Bundan sonra evden çalışma düzenine geçiyoruz" bilgisinin verilmesiyle netleşen bu küçülme hamlesine, mesleğin içinden gelen eski milletvekili Atila Sertel’den sert eleştiriler geldi. Sertel, büroların kapatılmasının yerel haberciliğe ve meslek kültürüne darbe vurduğunu söyledi.

Evden çalışma düzenine geçtiler...

Demirören Medya Grubu bünyesinde yer alan Hürriyet ve Milliyet gazetelerinin Ege Bölge Temsilcilikleri, Demirören Haber Ajansı (DHA) bölge müdürlüğü ve bölge baskı tesislerini barındıran İzmir yapılanmasında fiziksel çalışma dönemi sona erdi. Grubun 2024 yılında tasarruf tedbirleri gerekçesiyle Hürriyet ve Posta'nın İzmir eklerini kapatmasının ardından gelen bu yeni adım, çalışanların koordinasyonunu tamamen dijital ortama taşıdı.

''Umarım bu yanlış karardan dönülür...''

Geçmişte her iki kurumda da görev yapan gazeteci yazar ve CHP İzmir Eski Milletvekili Atila Sertel, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımla tepkisini dile getirdi. Kararın mesleğin doğasına aykırı olduğunu savunan Sertel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Çetin Emeç’in Genel Yayın Yönetmeni olduğu 1988-1989 yıllarında çatısı altında çalışmaktan onur duyduğum Hürriyet Gazetesi ile 1979 yılında mesleğe ilk adımımı attığım Milliyet Gazetesi’nin İzmir Bürolarının kapatılması beni üzdü.

Bir dönem basının Amiral Gemisi” olarak adlandırılan Hürriyet’in ve bir dönem okul olan Milliyet’in çalışanlarına, “Bundan böyle evden çalışacaksınız” demek, “Harç bitti, yapı paydos” ile eşdeğerdir. Onlar da iyi biliyorlar ki evde yemek pişirilir, kahve yapılır, duş alırsınız ancak gazetecilik yapamazsınız.

Gazete yapmak için yan yana, göz göze ve tartışarak başlık açar, haberi değerlendirirsiniz. Umarım bu yanlış karardan dönülür."