Koç Holding bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul Maltepe'deki Otokoç Genel Müdürlüğü binasına sabah saatlerinde silahlı saldırı gerçekleştirilmişti. kiplerin gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar sonucunda ise, Otokoç Genel Müdürlüğü’ne düzenlenen silahlı saldırının ardından saldırıyı düzenlediği ihtimali üzerinde durulan 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Bunun yanı sıra akşam saatlerinde ise, Otokoç'un Antalya'da bulunan bir galerisi de saldırının hedefi olmuştu. Antalya'da yer alan Otokoç galerisine yönelik bir silahlı saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırı, anı gün içerisinde Koç Holding bünyesinde faaliyet gösteren Otokoç'a yönelik gerçekleştirilen ikinci saldırı olarak dikkat çekmişti.

Saldırıların yankıları sürerken DEM Parti'den saldırılara yönelik kınama paylaşımı geldi.

"Bu tür saldırılar kabul edilemez!"

DEM Parti Genel Merkezi tarafından yapılan resmi açıklamada, "Otokoç Genel Müdürlüğü'ne yönelik silahlı saldırıları kınıyoruz. Can kaybı yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir.

Yaşananların tüm yönleriyle aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için etkin ve şeffaf bir soruşturmanın ivedilikle yürütülmesi gereklidir.

Toplumsal barışı tehdit eden her türlü şiddet eylemi karşısındaki tutumumuz nettir, bu tür saldırılar kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.