Son Mühür- Çankırı Hacı Murad-ı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS 2026) ilk 80 bine giren 19 öğrencisi için hazırladığı tebrik afişiyle gündeme geldi.

Sosyal medyada paylaşılan afişte erkek öğrencilerin fotoğrafları kullanılırken, kız öğrencilerin fotoğraflarının yerine çizim görseller kullanılması kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Kadın öğrencilere sansür uygulandı

Okulun resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan "YKS 2026 Başarımız" başlıklı afişte, dereceye giren 19 öğrencinin isimleri ve sıralamaları duyuruldu.

Solcu Gazete'nin paylaşımına göre; görselde bulunan 13 erkek öğrencinin vesikalık fotoğrafları açıkça paylaşılırken, listedeki 6 kız öğrencinin yüzlerinin pembe başörtülü bir çizim figürüyle kapatıldığı dikkatlerden kaçmadı.

Başarı sırasına göre dizilen listede "K. Erbağ", "R. Karakuş", "İ. F. Şehrili", "S.G. Çalık" ve "N. Uyanık" gibi kız öğrencilerin bulunduğu bölümlerde çizim kullanılması, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Paylaşım, 'kadın öğrencilerin görünürlüğünün engellendiği' ve 'sansür uygulandığı' öne sürülerek çok sayıda eleştiriyi beraberinde getirdi.

Tepkilerin ardından afiş yayından kaldırıldı

Hızla yayılan ve binlerce etkileşim alan afiş, tepkilerin odağı haline geldi. Eleştirilerin giderek atmasıyla okul yönetimi, söz konusu afişi sosyal medya hesaplarından kaldırma kararı aldı.

Yeni paylaşımda tüm fotoğraflar çıkarıldı

Oluşan tepkilerin sonrasında geri adım atan okul yönetimi, tebrik paylaşımını yeniledi. Paylaşılan yeni afişte bu kez cinsiyet ayrımı yapılmadan hiçbir öğrencinin fotoğrafına yer verilmedi.

Tüm öğrencilerin isimlerinin yanına sadece okul flamasının eklendiği yeni görsel, "İlk 80 binde 19 öğrencimiz. Öğrencilerimizi tebrik ederiz" mesajıyla tekrar paylaşıldı.