İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülmekte olan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 30 kişinin emniyetteki işlemleri noktalandı. Sağlık kontrolleri sonrasında İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler hakkında savcılık sorguları noktalanırken, mahkeme kararını açıkladı. Sulh Ceza Hakimliği tarafından, aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de bulunduğu 20 kişinin tutuklanmasına karar verilirken, 10 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.

Beş ilde eş zamanlı gerçekleştirildi!

Soruşturma çerçevesinde 20 Temmuz'da Kocaeli, İstanbul, Ankara, Antalya ve Kırıkkale'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, belediye yöneticileri ile belediyeden ihale alan veya ihalelere katılan bazı şirketlerin temsilcilerinin de aralarında yer aldığı toplam 30 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturmanın kapsamı ne?

Başsavcılık tarafından yürütülmekte olan soruşturmada şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamaları kapsamında işlem yapıldığı ifade edildi.

20 tutuklama!

Savcılık sorguları sonrasında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet ve CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan'ın da aralarında yer aldığı 21 kişinin tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevki gerçekleşti. Mahkeme, yapılan değerlendirme neticesinde 20 şüpheli hakkında tutuklama kararına hükmetti. Tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderilirken, 10 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.