Yeni düzenlemeye göre bekçi olmak isteyen adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Eğitim şartında en az lise veya dengi okul mezunu olma koşulu korundu. Önceki yıllarda tartışma konusu olan yaş sınırı ise bu yönetmelikle kesinleşti. Adayların sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olması şartı getirildi. Yani 2026 alımı için 1996 ve sonrası doğumlular başvuru yapabilecek.

Yeni bekçilik şartları

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olma şartı devam ediyor. Bunun yanında başvuru yapılacak il sınırları içinde son bir yıl ikamet etmiş olma zorunluluğu da yönetmelikte yer aldı. Adayların memuriyete engel bir sağlık sorunu bulunmaması ve silah taşımaya engel bir durumunun olmaması da aranan temel şartlar arasında sayıldı.

Güvenlik soruşturması kısmında ise liste genişletildi. Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan hüküm giymemiş olmak gerekiyor. Bu suçlardan affa uğramış olsa bile adaylık kabul edilmeyecek.

Çalışma esaslarında da değişiklik var. Bekçilerin haftalık çalışma süresi 40 saat olarak belirlendi. İhtiyaç halinde valilik onayı ile bu süre 56 saate kadar çıkarılabilecek. Görev saatleri ağırlıklı olarak gece saatlerini kapsayacak ancak olağanüstü durumlarda gündüz görevlendirme de yapılabilecek.

Bekçilerin arama yetkisi

En çok konuşulan madde ise üst arama yetkisi oldu. Yönetmeliğin 4. maddesine göre bekçiler, durdurdukları kişi üzerinde veya aracında silah ya da tehlike oluşturacak bir eşya bulunduğu konusunda yeterli şüphe varsa, elle dıştan kontrol yapabilecek. Araçlarda ise sadece dışarıdan görünen bölümler kontrol edilebilecek. Üst araması ve araç araması yetkisi ise bekçilere verilmedi.

Yeni bekçilik alımı

Peki yeni bekçi alımı yapılacak mı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından henüz resmi bir alım takvimi açıklanmadı. Ancak 9 Nisan'da yönetmeliğin değişmesi ve şartların güncellenmesi, kamuoyunda yeni alımın hazırlığı olarak yorumlandı. Geçmiş yıllarda alımlar Polis Akademisi Başkanlığı üzerinden duyurulmuş ve başvurular e devlet üzerinden alınmıştı.

Adayların şimdiden ikamet, diploma ve askerlik belgelerini hazırlaması öneriliyor. Yeni alım ilanı geldiğinde yaş şartı, ikamet şartı ve sağlık raporu kriterleri bu yönetmeliğe göre uygulanacak. Gelişmeler duyurulduğunda başvuru tarihleri ve kontenjanlar netleşecek.