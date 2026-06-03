Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir’in ve Konak’ın önemli isimlerinden geçmiş yıllarda uzun yıllar ilçe başkanlığı gibi görevler de üstlenmiş olan Mehmet Şakir Başak, CHP’de yaşanan karmaşık ve kaotik süreci Son Mühür’e değerlendirerek konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda ve tespitlerde bulundu.

Mehmet Şakir Başak: Kendi yoldaşına küfür edenleri biz partili olarak görmüyoruz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sarf edilen hakaretlerin kabul edilemez olduğunu aktaran ve kendi yol arkadaşına küfür edeni partili olarak görmediklerini vurgulayan Mehmet Şakir Başak, “103 yıllık CHP tarihinde bu tarz kara günler çokça yaşanmıştır bunların hepsini atlatmış ve ayakta durmuştur. Bu anlamda tecrübeli ve deneyimlidir. Bunu atlatabilecek bu partinin temelini oluşturan yapıdır.

Üzülerek söylüyorum, bu süreçlerde sızmalarda gerçekleşiyor. Çünkü bizim eleştiri kültürümüz vardır. İdeolojik olarak kanatlar vardır. Eleştirinin yerine şu anda hakaret ve küfür almıştır. Bunu eleştiri zannediyorlar, bu partide genel başkanlara hep saygı duyulmuştur, eleştiri noktasında tamam ama hakaretvari tarzda cümleler kurma gibi durumlar olmaz. PKK tarafından suikaste, Ankara Çubuk’ta linç girişimine maruz kalmış yani onlarca olayı atlatmış bir insana hakaret etmek, 13 yıl genel başkanlığımızı yapmış bir insana hakaret etmek, bu ülkeye umut olmuş yüzde 48,5 oy almış bir insana hakaret etmek doğru değildir.

Kimse kusura bakmasın ben bunları yapanlara partili gözüyle bakamam, zaten bu tarz insanların bu partide yeri olmamalı. Tekrar ediyorum, sonuna kadar eleştiri yapılabilir başımız gözümüz üstüne ancak bu yaşananlar 103 yıllık partide hiç yaşanmadı biz bunları atlatacağız. Biz hakaret dilini asla kullanmayacağız çünkü kötü söz sahibine aittir. Kendi yoldaşına küfür eden insanları biz partili olarak görmüyoruz.” şeklinde konuştu.

“Yolsuzluğa bulaşmış insanların arkasında durmamız mümkün değil”

Son olarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘arınma’ ve ‘temizlenme’ çıkışları hakkında da konuşan Başak, yolsuzluğa bulaşan belediye başkanlarının arkasında durmayacaklarının altını çizerek, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Ben il genel meclisiyken cezaevine girdim ve bu süreçte partimin zarar görmemesi adına hemen istifa ederek, üyelikten ayrıldım. Sonraki süreçte hem beraat ettim, hem maddi manevi tazminat kazanarak partime geri döndüm.

Şimdi bir komisyon kuruluyor ve oradan çıkan raporlar doğrultusunda cezaevinde olup, temiz olan belediye başkanlarımızın arkasında zaten duracağız ama bariz bir şekilde yolsuzluğa bulaşmış insanların arkasında durmamız mümkün değil. Bu herkes için geçerli dolayısıyla biz burada partimizin kurumsal kimliğini önemsiyoruz.“