Son Mühür- Yeşilçam'ın kült filmi Dünyayı Kurtaran Adam, ABD'de ilgi görmeye devam ediyor.

1980'li yıllarda dönemin kısıtlı teknolojik imkanlarıyla çekilen ve absürd komedi olarak milyonlarca izleyiciye ulaşan ve birçoklarınca dünyanın en kötü filmi olarak adlandırılan film, Cüneyt Arkın'ın kariyerinde en çok ilgi gören çalışmaları arasında yer almıştı.

Film ABD'lileri şaşırtmaya devam ediyor...



Dünyayı Kurtaran Adam filmini yeniden gündeme getiren isim Prof. Dr. Levent Akçay oldu.

''Rahmetli Cüneyt Arkın'ın "Dünyayı kurtaran adam " filmi "Turkish star wars" adıyla ABD de San Francisco'da sinemada hala gösteriliyor'' hatırlatmasında bulunan Prof. Akçay,

''Dün oğlum bu filme gitmiş

"içerde 30-40 kişi vardı, o zamanlar bunu nasıl çekmişler" diye beni arayıp sordu.

Filmin müziklerinde de "İndiana Jones theme" varmış. Ben bunu hatırlamıyorum bak'' sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

Bursa'da ben buldum...



Prof. Dr. Levent Akçay'ın gönderisine göndermede bulunan Belgesel film yönetmeni, gazeteci, yazar Ali Murat Güven ise filmle ilgili daha önce duyulmamış bir gerçeği dile getirdi.



''Bu filmin San Fransisco'daki gösteriminde kullandıkları, dünyada tek örneği kalmış 35 mm kopyayı Bursa'daki bir depodan bulup çıkartıp ABD'ye gönderen ve 2K taranıp restore ettirilmesini sağlayan kişi de benim...'' hatırlatmasında bulunan Güven,

''Sinemaseverler, hakkımdaki pek çok mesele gibi bunu da bilmez.

1982 yapımı "Dünyayı Kurtaran Adam" filmi bugün hâlâ yaşıyorsa ve insanları eğlendirmeye devam ediyorsa, bu ben ve Amerikalı sinema tarihçisi dostum Ed Glaser sayesindedir.

Merak edenler çıkarsa, bu ilginç hikâyeyi ilgililerine anlatırız bir ara...'' mesajı verdi.