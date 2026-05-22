Son Mühür - CHP hakkında verilen “mutlak butlan” kararının ardından siyasi gündemde hareketlilik arttı. Gazeteci Hande Fırat, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi telefonla arayacağını öne sürdü. CHP’de yaşanan “mutlak butlan” süreci siyaset kulislerinde en çok konuşulan konular arasında yer alırken, Hande Fırat’ın iddiasına göre mahkeme kararı sonrası genel başkanlık görevine tedbiren getirildiği belirtilen Kılıçdaroğlu’nun bugün Erdoğan ve Bahçeli ile görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Parti içerisinde devam eden hukuki süreç ve mahkemenin kararı sonrası yaşanan gelişmeler Ankara kulislerini hareketlendirirken, gözler hem CHP’nin izleyeceği yol haritasına hem de parti yönetiminde yaşanabilecek olası değişimlere çevrildi.

CHP'de olağanüstü gelişmeler

Mahkemenin aldığı kararın ardından CHP içerisinde yeni bir dönem tartışması başladı. Parti yönetimine yönelik karar sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin yeniden göreve dönebileceği yönündeki iddialar, siyasi gündemde geniş yankı uyandırdı. Süreçte özellikle Özgür Özel’in durumu dikkat çekerken, partinin bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği merak konusu haline geldi. Ankara kulislerinde, CHP içinde yeni ayrışmaların yaşanabileceği ve önümüzdeki günlerde olağanüstü gelişmelerin gündeme gelebileceği konuşuluyor.

Bahçeli: ''Feragat etmeli''

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin süreçle ilgili yaptığı değerlendirmeler de siyasi gündemde dikkat çekti. Bahçeli’nin, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Özgür Özel ile görüşmesi ve “feragat etmesi” gerektiğine yönelik ifadeleri geniş yankı uyandırdı. Bahçeli’nin açıklamalarının ardından, CHP içerisinde yaşanan hukuki ve siyasi sürecin daha da hızlanabileceği yönünde değerlendirmeler yapılmaya başlandı.

Kulisler alev alev

Gazeteci Hande Fırat’ın gündeme taşıdığı telefon görüşmesi iddiası, Ankara kulislerinde yeniden hareketliliğe neden oldu. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında gerçekleşeceği ileri sürülen temasların ardından siyasi dengelerin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu. CHP’de yaşanan gelişmelerin önümüzdeki süreçte Türk siyasetinde önemli etkiler yaratabileceği değerlendirilirken, parti içindeki sürecin nasıl ilerleyeceği kamuoyu tarafından yakından izleniyor.