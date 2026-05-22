Son Mühür- Dün CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava çerçevesinde, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, tedbirli mutlak butlan’ kararını almıştı. Bu kararla birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına, kurultay öncesinde görevde olan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Parti Meclisi üyelerinin tedbiren göreve dönmesine karar verildiği öğrenilmişti.

Göreve kabul edilmesinin ardından bir kesim tarafından büyük tepki toplayan CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yeni basın danışmanını belirledi. Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez görevlerinin resmen başladığını söyleyerek iktidar için kendisinin güveni tam olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez'in açıklamaları şöyle;

"Bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi’nin medyayla olan ilişkilerini çok sağlıklı bir zeminde ve karşılıklı anlayış içerisinde sürdürmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Sizlerin de yardımıyla, sizlerin de bu konudaki anlayışıyla bizim niyetimiz; en sağlıklı iletişimi kurmak, en sağlıklı iletişimi yürütmek ve dezenformasyona meydan bırakmayacak netlikte bir iletişime, yine sizlerin aracılığıyla toplumla ulaşmaktır.

Kendisi yoğun şekilde çalışmalarına devam ediyor. Az önce resmi görevlendirme tebligatı kendisine yapıldı. Şu anda gerek milletvekilleriyle, gerek parti meclisi üyeleriyle, belediye başkanlarıyla, mevcut milletvekilleriyle, önceki dönem milletvekilleriyle ve pek çok il-ilçe teşkilatı yöneticisiyle hem yüz yüze hem de telefon üzerinden yoğun görüşmelerini sürdürüyor.

Tabii ki Genel Başkan’ın bugüne kadarki siyaset çizgisini hepiniz çok yakından biliyorsunuz. Hiçbir zaman ayrıştırıcı olmadı. Sadece parti için değil, toplumun genelini kucaklamaya yönelik bir siyaseti 13 yıl boyunca kararlılıkla sürdürdü.

Bundan sonraki süreçte de gerek Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir an önce kucaklaşıp ayağa kalkması, gerekse ülkenin sorunlarını çözmek için güçlü bir iktidar hedefi doğrultusunda çalışmalar devam edecek. Zaten açıklamalarında da hepiniz takip ettiniz; “iktidar yürüyüşü”nden bahsetti.

Bu iktidar yürüyüşü için kendisinin ekibine olan güveni tam, arkadaşlarının da kendisine olan güveni tamdır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun 70 yıllık ömründe sıklıkla vurguladığı gibi; temiz siyaset ve toplum için siyaset dışında herhangi bir şiarı yoktur. Bunun dışında da herhangi bir önceliği olmadığı, bundan sonra da olmayacağını siz de biliyorsunuz, değerli kamuoyu da biliyor.

Onun dışında sizinle şu anda paylaşabileceğim birkaç bilgi var. Bazı dezenformasyon içeriklerinin sosyal medyada dolaştığını görüyoruz. MYK’de görevlendirme yapıldığına dair bazı iddialar yazılıp çizildi. Ancak böyle bir durum şu anda söz konusu değil.

"Sesiyle ilgili serum tedavisi söz konusu”

Ne parti meclisi içerisinden böyle bir MYK görevlendirmesi yapılmıştır ne de buna dair herhangi bir isim listesi bulunmaktadır. Zaten böyle bir durum olduğunda resmi açıklama yapılır. Şu anda böyle bir görevlendirme olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Genel Başkan’ın açıklama yapıp yapmayacağını da merak ettiğinizi biliyorum. Sayın Genel Başkan iki gündür çok yoğun çalışıyor.

Sesiyle ilgili olarak serum tedavisi aldığı bir durum söz konusu. Eğer gün sonuna kadar sesi biraz toparlanırsa ki başka bir sebep yok çıkışta kısa bir açıklama yapabilir. Çok uzun bir basın toplantısı olmayacaktır ancak bundan sonraki sürece ilişkin kısa bir bilgilendirme yapabilir. Şu an için sizinle paylaşabileceğimiz başka bir bilgi yok.

“Mahkeme kararı kesinleştiği andan itibaren görev başlamıştır”

Şunu söylemekte fayda var: Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel başkanı neredeyse, genel merkez orasıdır. Ancak tabii ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ne de gidecektir. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Zaten Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve diğer parti meclisi ile YDK üyelerinin görevi bugünkü tebligatla başlamadı. Dünkü mahkeme kararı kesinleştiği andan itibaren görev başlamıştır. Bugün yapılan işlem, resmi prosedürün tamamlanmasına yönelik bir işlemdir.

Mahkeme kararının kesinleşmesiyle birlikte Sayın Genel Başkan’ın görevi başlamıştır. 37. Kurultay’da belirlenen parti meclisi ve orada seçilen bütün kurullar da dün itibarıyla resmi olarak görevlerine başlamıştır. Fiilen zaten Sayın Genel Başkan bu süreçte Türkiye’nin sorunlarına, toplumun meselelerine ilişkin yazmaya, konuşmaya ve değerlendirmelerde bulunmaya devam etti. Temiz siyaset başta olmak üzere pek çok konuda görüşlerini ortaya koydu.

“Sayın Kılıçdaroğlu en kısa sürede genel merkez binasında da fiilen görevine başlayacak”

"Hatırlarsınız, en son okullardaki şiddet olaylarıyla ilgili bir makale kaleme almıştı. Herkes farklı konular konuşurken ve sanki sadece Cumhuriyet Halk Partisi’nin iç meseleleriyle ilgileniliyormuş gibi bir algı oluşturulurken, Sayın Kılıçdaroğlu bölgedeki sorunlardan okullardaki şiddet olaylarına kadar pek çok mesele üzerine kafa yoruyor, yazıyor ve çözüm üretmeye çalışıyordu. Bundan sonra da asıl amacı; toplumun sorunlarına çözüm üreten bir siyaset yürütmek olacaktır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu en kısa sürede, en uygun zamanda genel merkez binasında da fiilen görevine başlayarak çalışmalarını sürdürecektir."