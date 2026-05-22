Son Mühür- Mutlak butlan kararı sonrası 13 yıl yönettiği CHP'nin başına yeniden geçeceği ortaya çıkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme damga vuran arınma çağrısı videosunu 22 CHP'li vekil paylaşmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararından sadece 24 saat önce yaptığı açıklamayı paylaşan CHP'li vekiller içinde yer alan Gürsel Erol, partide yaşanan kaos ortamına dikkat çekti.



''Siyasette herkesin kendi iradesiyle hareket etmesi, tavır alması ve taraf olması en doğal hakkıdır.

Hiç kimse siyasi düşüncesi ya da tavrı nedeniyle dışlanamaz, sorgulanamaz ve hakarete uğrayamaz.

Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi’nin geleneğinde baskı değil, düşünce özgürlüğü vardır'' diyen Gürsel Erol,

''Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğraflarının yırtılarak ayaklar altına alınması ne kadar yanlışsa, Sayın Özgür Özel’in “Manisa milletvekili” olarak tanımlanması da bir o kadar yanlıştır.

Her iki isim de partimize emek vermiş, partimizin hafızasında yer edinmiş değerlerdir'' hatırlatmasında bulundu.

Siyasi ikbal peşinde koşanlar...



Gürsel Erol,

''Asıl endişe verici olan ise; siyasette özgül ağırlığı, seçim bölgelerinde de itibarı olmayan, fakat her dönemde kendi çıkarları, siyasi ikballeri için taraflar arasında ayrışmayı körükleyen işgüzarların adeta köşe kapmaca oynamasıdır.

Cumhuriyet Halk Partisi bireysel hesapların değil; ortak aklın, örgüt vicdanının ve demokrasi kültürünün partisidir.

Bizlere düşen görev; ayrıştırmadan, kırmadan ve birbirimizi hedef göstermeden kurultayımızın en kısa sürede toplanmasına katkı sunmak ve partimizi bu krizden çıkarmaktır'' değerlendirmesinde bulundu.