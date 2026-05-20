Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir'de 19 Mayıs coşkusu bu yıl da gençlerin enerjisiyle harmanlandı.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nin (AASSM) her yıl geleneksel olarak düzenlediği "Gençler! Sahne Sizin" projesi, yine genç müzisyenlere ev sahipliği yaptı.

Sahne genç yeteneklere emanet edildi

AASSM Büyük Salon, 19 Mayıs akşamı klasik müzik ve enstrümantal performansların büyüsüyle doluydu. 14 ile 20 yaş arasındaki genç yetenekler, haftalar süren seçmelerin sonrasında sahne alarak izleyicilere müzik dolu anlar yaşattı.

Kararlılıkla hazırlandılar

Bu yılki etkinliğe katılım süreci Nisan ayı ortasında başladı ve Mayıs ayının başına kadar sürdü. Oldukça yoğun geçen başvuru döneminin sonrasında seçilen isimler, büyük bir kararlılıkla hazırlandıkları repertuvarlarını dinleyicilerin beğenisine sundu.

Gecenin Yıldızları

Sahneye çıkan bütün gençler, performansı ve seyirciyle kurduğu güçlü iletişimle alkışları topladı. Geceye renk katan isimler şu şekildeydi:

Piyano ve yaylılar: Benan Emre İpek, Beril Bitik, Derin Ünel, Berk Kolcu, Cesur Toprak Alkar, Umay Mert, Deniz Akçam, Derin Çopur, Doğa Karahan, Dora Atılgan, Efruz Fulin Dokur, Emre Gülcen.

Üflemeli ve diğerleri: Güneş Tunçkıran, İrfan Karakılıç, Leyla Oruçova, Leyla Türkdoğan, Mert Zazaoğlu, Nehir Ekşi, Nil Canbaz, Mehmet Yağız Metin, Çınar Bozkurt, Time Trio ve Zeki Bıkcan.