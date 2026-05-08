Son Mühür- Yalova'da kamu kaynaklarının kullanımı konusunda denetimler sıkılaşıyor. Valilik, özellikle kamu ihalelerinde karşılaşılan usul hatalarının önüne geçmek için kapsamlı bir genelge yayımladı. Basın İlan Kurumu’nun (BİK) resmi internet sitesi üzerinden de duyurulan bu genelgede, Vali Dr. Ahmet Hamdi Usta’nın kamu kurumlarına yönelik net uyarıları dikkat çekti. Artık "ilan edilmeden" ya da "parçalara bölünerek" yapılan ihaleler döneminin kapandığı mesajı verildi.

Şeffaflık bir tercih değil, zorunluluk

Vali Usta imzalı genelgede 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun temel maddeleri hatırlatıldı. İdarelerin en büyük sorumluluğunun ihalelerde saydamlığı, rekabeti ve eşit muameleyi sağlamak olduğu ancak bazen işin kolayına kaçılarak, aralarında doğal bir bağ olmayan mal ve hizmet alımlarının bir arada ihale edildiği görüldüğü belirtildi. Genelgenin bu noktada devreye girmesi bekleniyor.

Çünkü bu yöntem, kamuoyu denetiminden kaçmak anlamına geliyor. Üstelik, Kamu İhale Kurulu’nun uygun görüşü alınmadan, yıllık bütçe ödeneklerinin yüzde 10’undan fazlasının bu tür sınırlarla harcanması da yasaklanmış durumda.

İlan süreçlerinde "Gazete" vurgusu

İşin teknik ama bir o kadar da hayati kısmı ilan süreci. Genelgeye göre, ihalenin yapılacağı yerde çıkan yerel gazeteler ve internet haber siteleri, bu sürecin olmazsa olmazı. Eğer ihaleyi yeterince duyurmazsanız, o ihale iptal riskiyle karşı karşıya kalıyor. Gazete çıkmayan yerlerde ise çözüm adresi belli, Basın İlan Kurumu Portalı. Yalova Valiliği, ilanların süreli yayınlarda usulüne uygun şekilde yayımlatılmamasının doğrudan disiplin suçu teşkil edeceğini de açıkça belirtti.

Doğrudan temin bir çözüm kapısı değildir

Birçok kamu yöneticisinin "pratik" bulduğu doğrudan temin yöntemi, genelgenin en çok eleştirdiği başlıklardan biri. Valilik, bu yöntemin genel bir ihale usulü gibi kullanılmasından oldukça rahatsız. Kamu menfaatini korumak ve olası bir zararın önüne geçmek için şu kurallara harfiyen uyulması isteniyor:

Mal ve hizmet alımları kesinlikle bölünmeyecek.

Özel koşullar oluşmadıkça doğrudan temin yoluna gidilmeyecek.

Belediyelerden özel idarelere kadar tüm kurumlar, alım-satım ve kiralama işlerinde 2886 sayılı kanunun dışına çıkmayacak.