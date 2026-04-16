Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko’yu Dolmabahçe Ofisi’nde kabul etti. Görüşmede, diplomatik ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Toplantıya MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da katıldı. Görüşmenin, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki ilişkiler ile bölgesel konuların değerlendirilmesi açısından önemli olduğu ifade edildi.

Rus heyetinde Federasyon Konseyi Başkan Yardımcıları Konstantin Kosaçev ve İnna Svyatenko’nun yanı sıra Savunma ve Güvenlik Komitesi Birinci Başkan Yardımcısı Vladimir Çijov, Ekonomik Politikalar Komitesi Başkan Yardımcısı Murat Hapsirokov, Anayasa Mevzuatı ve Devlet Yapısı Komitesi üyesi Artur Kohoyev ile Devlet Duması milletvekilleri bulunuyor.

Rus parlamenterlerin ayrıca PAB bünyesindeki çeşitli daimi komite ve çalışma gruplarının faaliyetlerine, tematik oturumlara, koordinasyon organlarının toplantılarına ve Kadın Parlamenterler Forumu’na katılması bekleniyor.

Görüşmenin detayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Valentina Matviyenko arasındaki temaslar, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Görüşmenin, hem bölgesel güvenlik başlıkları hem de ekonomik iş birlikleri bakımından kritik bir öneme sahip olduğu ifade ediliyor.