İran ve Irak’ın hava sahasını kapattığı öğrenildi. İddiaların gölgesinde, bölgede artan askeri gerilim sebebiyle her iki ülkenin hava sahasında dikkat çeken önlemlerin devreye alındığı ifade edildi.

İran cephesi tarafından Tahran FIR hava sahasının önemli bölümleri kapatılırken, Irak hava sahasında da sivil uçuşların durdurulduğu öğrenildi.

Gerilim hava trafiğini etkiledi!

Orta Doğu’da son dönemde artan askeri hareketlilik ve saldırılar sebebiyle hava trafiğinde ciddi aksaklıklar meydana geliyor. Havacılık güvenliği kuruluşları, İran ve Irak hava sahalarının özellikle füze ve insansız hava aracı faaliyetleri nedeniyle yüksek risk taşıdığını ifade etti.

Trump'tan dikkat çeken açıklama!

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu arayacağını belirterek, "Şimdi Netanyahu'yu arayacağım ve ona İran'a saldırmamasını söyleyeceğim." ifadelerini kullandı.

İran'dan İsrail'e füze saldırısı!

İsrail cephesi tarafından yapılan açıklamada, İran’dan ülkenin kuzey bölgelerine fırlatılan füze tespit edildiği ifade edildi. İran füzeleri nedeniyle ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede sirenlerin çaldığı belirtilirken, hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi. Ek olarak, İsrail genelinde okulların tatil edildiği de açıklandı.