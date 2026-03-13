İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, İsrail’e yönelik gerçekleştirilen saldırılarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Musevi açıklamasında, İsrail kontrolündeki bazı stratejik noktalara yönelik geniş çaplı bir füze saldırısı düzenlediklerini belirtti. Operasyonda 1 ve 2 ton ağırlığında 30 adet ultra ağır balistik füzenin kullanıldığını ifade eden Musevi, saldırıların belirlenen hedeflere yöneltildiğini söyledi.

“Hava ve uzay izleme sistemleri hedef alındı”

Musevi, saldırıların özellikle İsrail’in hava ve uzay izleme sistemlerini hedef aldığını ileri sürdü.

İranlı komutan, operasyon sonucunda söz konusu sistemlerin önemli bölümünün devre dışı bırakıldığını veya imha edildiğini iddia ederek saldırının şimdiye kadar gerçekleştirilen en yoğun füze operasyonlarından biri olduğunu dile getirdi.

Musevi, “Bu saldırı, Siyonist rejime karşı gerçekleştirilen en ağır operasyonel füze yağmurlarından biri oldu” ifadelerini kullandı.

“Gerçek Vaad 4” operasyonunun 45’inci dalgası

İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada ise saldırının “Gerçek Vaad 4” adı verilen operasyonun 45’inci dalgası kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamaya göre operasyon bugün öğleden sonra ABD ve İsrail’e ait olduğu belirtilen bazı hedeflere yönelik düzenlendi.

Hassas güdümlü füzeler ve İHA’lar kullanıldı

Operasyonda katı yakıtlı ve hassas güdümlü füzelerin kullanıldığı belirtilirken, saldırının İran ordusu ve farklı askeri birliklerin koordinasyonuyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

DMO açıklamasında ayrıca operasyonun, İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, İran ordusuna bağlı birlikler ve insansız hava aracı (İHA) birimlerinin desteğiyle yürütüldüğü aktarıldı.

Hizbullah’ın da operasyona destek verdiği iddiası

Açıklamada saldırıların Lübnan’daki Hizbullah güçleriyle koordinasyon içinde gerçekleştirildiği de öne sürüldü.

