Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde cuma namazını Ayasofya Camii’nde kıldı. Namaz öncesinde camide Kur’an-ı Kerim okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

“Ayasofya’da yoğun katılım vardı”

Ayasofya’daki atmosferden memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, vatandaşların yoğun katılım gösterdiğini ifade etti. Fatih’ten Ayasofya’ya gerçekleştirilen yürüyüşe de değinen Erdoğan, İstanbulluların cuma namazında bir araya gelmesinin anlamlı olduğunu söyledi.

Haliç Kongre Merkezi’ne geçti

Cuma namazının ardından programına devam eden Erdoğan, bayram kutlamaları kapsamında Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek etkinliğe katılacağını açıkladı. Salonun yoğun katılımla dolduğunu ifade eden Erdoğan, akşam saatlerinde İstanbul’da çeşitli gösteriler ve kutlamaların yapılacağını da dile getirdi.

Gazetecilere bayram ikramı

Açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram dolayısıyla gazetecilere lokum ikramında bulundu.