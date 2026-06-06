Artan orman yangını tehlikesinin önüne geçebilmek amacıyla uygulamaya konulan karar kapsamında, vatandaşların ormanlara giriş kısıtlamasının detayları belli oldu. Yasak kapsamında yalnızca belirlenen mesire alanları, tabiat parkları, korular ve şehir ormanlarına giriş yapılabileceği ifade edildi.

Anız ve bitki örtüsü yakmaya yasak

İstanbul Valiliği tarafından yayımlanan karara göre, kent genelinde tarla ve bahçe temizliği amacıyla bitki örtüsünün ateşe verilmesi yasaklandı. Ayrıca tarımsal alanlarda yangın riski oluşturan anız yakılmasının da kesin olarak yasak kapsamına alındığı bildirildi.

Sanayi kuruluşlarına tedbir zorunluluğu

Kararda, orman alanı civarında faaliyet gösteren işletmelerin taşıdığı risklere de dikkat çekildi. Ormanlık alanları etkileyebilecek konumdaki tüm tesisler ile sanayi kuruluşlarının, kendi faaliyetleri nedeniyle ortaya çıkabilecek yangın ihtimaline karşı gerekli olan tüm önleyici tedbirleri almakla yükümlü olduğu kaydedildi.