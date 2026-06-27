Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi Final Serisi dördüncü maçında deplasmanda Beşiktaş'ı 80-77 mağlup eden Fenerbahçe İstanbul Jet, seride durumu 3-1’e getirerek 2025-2026 sezonunun şampiyonu oldu. IWBF Şampiyonlar Kupası'nı müzesine götürerek Avrupa’nın en büyüğü olan sarı-lacivertliler, lig şampiyonluğuyla birlikte bu tarihi sezonu çifte kupayla taçlandırdı. Fenerbahçe İstanbul Jet, bu zaferle ligdeki toplam şampiyonluk sayısını da 4’e yükseltti.

Süleyman Seba’da dev derbi, büyük heyecan



Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan derbi, adına yakışır bir heyecana sahne oldu. Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi Beşiktaş, ilk çeyreği 23-22 önde kapattı. İkinci periyodun başında Fenerbahçe İstanbul Jet, Uğur Toprak’ın peş peşe bulduğu sayılarla oyuna ağırlığını koydu ve skoru 37-35’e getirerek rakibine mola aldırdı. Başa baş geçen mücadelenin ilk yarısı, Beşiktaş’ın 42-40’lık üstünlüğüyle geçildi.

İkinci yarıda Fenerbahçe rüzgarı



Mücadelenin ikinci yarısına pota altını etkili kullanarak giren Fenerbahçe İstanbul Jet, 50-46 öne geçmeyi başardı. Uğur Toprak'ın skorer performansıyla takımını sırtladığı üçüncü çeyrek, konuk ekibin 64-63’lük üstünlüğüyle tamamlandı.

Nefes kesen son periyotta da oyunun kontrolünü elinde tutan ve Beşiktaş’ın geri dönüş çabalarına izin vermeyen Fenerbahçe İstanbul Jet, parkeden 80-77 galip ayrıldı. Bu sonuçla final serisinde şampiyonluk ipini göğüsleyen sarı-lacivertliler, derbi zaferinin ardından Süleyman Seba Spor Salonu’nda büyük bir şampiyonluk coşkusu yaşadı.