İzmir'in en güvenli semtleri deprem açısından kayalık ve sağlam zemine oturan, fay hatlarından uzak yüksek bölgeler olarak öne çıkıyor. Uzmanlar yumuşak alüvyon zeminlerin deprem dalgasını büyüttüğünü, kaya zeminlerin ise yıkım riskini ciddi oranda düşürdüğünü vurguluyor.

İzmir'in en güvenli semtleri deprem haritasında nereler?

Şehirde Seferihisar-Karaburun, Tuzla, İzmir ve Foça fayları aktif konumda. Jeoloji Mühendisleri Odası verilerine göre bölgede 12-13 aktif fay hattı bulunuyor. Bu nedenle güvenli bölge arayışında zemin etüdü ve fay hattına uzaklık iki temel kriter sayılıyor.

Bornova ve Buca İzmir'in en güvenli semtleri deprem açısından

Bornova'nın yüksek kesimleri, Ege Üniversitesi kampüsünün üst tarafı, Evka 4 ve Atatürk Mahallesi'nin yamaç bölümleri kaya ya da volkanik zemin üzerinde konumlanıyor. Buca'nın iç kesimleri de benzer şekilde sağlam zemin yapısıyla biliniyor. Yamanlar Dağı'na doğru uzanan hat, alüvyon birikintilerinden uzak olması sebebiyle daha az risk taşıyor.

Balçova ve Narlıdere güvenli bölge listesinde

Balçova'nın Teleferik ve yamaç hattı, Narlıdere'nin Çamtepe ve Yenikale gibi yüksek mahalleleri kaya zeminli bölgeler arasında sayılıyor. Ancak Narlıdere ilçesinden geçen yaklaşık 40 kilometrelik fay hattı nedeniyle sahil tarafındaki bazı bölgeler için aynı yorumu yapmak mümkün değil. Yüksek kesimler ile fay hattına yakın düz alanlar arasında ciddi fark bulunuyor.

Güzelbahçe, Urla ve Çeşme tarafı

Güzelbahçe kaya zemin yapısıyla deprem açısından öne çıkan ilçeler arasında. Urla, sağlam zemin yapısı ve görece düşük nüfus yoğunluğuyla avantaj sağlıyor. Çeşme ise fay hatlarına olan mesafesi sebebiyle düşük riskli grupta. Bu üç ilçeye olan talep, 2020 depreminin ardından gözle görülür biçimde arttı.

Karşıyaka'nın güvenli sayılan üst mahalleleri

Karşıyaka'nın sahil şeridindeki Bostanlı, Alaybey ve Mavişehir gibi düz alanlar uzmanlar tarafından riskli kabul ediliyor. Buna karşın Yamanlar Dağı'na doğru yükselen Evka 2, Evka 5 ve Evka 6'nın üst kısımları zemin açısından daha sağlam. Bozyaka da güvenli bölge tartışmalarında sıkça anılan semtler arasında yer alıyor.

Zemin tek başına yeterli mi?

Sağlam zemin önemli ancak tek belirleyici değil. İzmir yapı stokunun yüzde 60-70'inin güvenli olmadığı belirtiliyor. Bina yaşı, beton sınıfı, kolon-perde düzeni, zemin etüdü raporu ve iskan belgesi mutlaka kontrol edilmeli. 2018 sonrası deprem yönetmeliğine uygun projeler can güvenliği açısından öne çıkıyor. E-Devlet üzerinden Türkiye Deprem Tehlike Haritası ile sokak bazında inceleme yapmak da öneriliyor.