Son Mühür - Seferihisar ilçesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Seferihisar Belediyesi Encümenleri tarafından belirli parsellere imar uygulamasına ilişkin karara imza atıldı. Parselasyon planı ve dağıtım cetveli 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi hükümlerine göre düzenlendi. İmar uygulaması onay sürecinin sonrasında resmi olarak askıya çıkarıldı.

129 no.lu parselasyon planı için önce ilçe belediye encümeninin 7 Ocak 2026 tarihli kararının arkasından, İzmir Büyükşehir Belediye Encümeni tarafından da 16 Nisan 2026 tarihinde onaylanarak kesinleşti.

Kapsadığı parseller hangileri?

129 no.lu parselasyon planı ve dağıtım listesini içeren bu düzenleme, Seferihisar ilçesi Payamlı Mahallesi alanı içinde yer alan 5048 ada, 1 ve 2 no.lu parsellerini kapsadığı öğrenildi.

İtiraz için ne kadar süre var?

Yasa kapsamında 18 Mayıs 2026 tarihinden sonra ilan panosunda duyurulan planlar, 30 gün boyunca askıda kalacak.

Seferihisar Belediyesi İmar Müdürlüğüne giderek dağıtım listesini kontrol etmek ve Payamlı'daki hak sahiplerinin mağduriyet yaşamaması için varsa itirazlarını bu süre zarfında içerisinde yapmaları duyuruldu.