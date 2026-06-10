Karabağlar'da bulunan İzmir Demokrasi Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesi öğrencilerinden Efe Çakıcı ve Bahadır Akçay, katılım gösterdikleri MARELEX’26 Deniz Hukuku Farazi Dava Yarışması’nda birinciliğe uzandı.

Birincilik kürsüsüne çıktılar!

İzmir Demokrasi Üniversitesi’nin resmi sosyal medya hesabından üzerinden gerçekleştirilen paylaşımda, Hukuk Fakültesi lisans öğrencileri Efe Çakıcı ile Bahadır Akçay’ın MARELEX’26 Deniz Hukuku Farazi Dava Yarışması’nda birinci oldukları açıklandı.

Kazanılan başarının ardından öğrencilere teşekkür belgeleri verildi. Belgeler, Hukuk Fakültesi Dekanı Meltem İnce Yenilmez ile Deniz Hukuku Anabilim Dalı Başkanı ve Rektör Yardımcısı Ecehan Yeşilova tarafından takdim edildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde düzenlendi!

MARELEX’26 Deniz Hukuku Farazi Dava Yarışması’nın, 21-22 Mayıs tarihlerinde Buca'da bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz, Kutup ve İklim Hukuku Araştırmaları Topluluğu (DEKAT) tarafından organize edildiği ifade edildi.

Dava süreçleri canlandırıldı!

Yarışma iki gün sürerken öğrenciler, gerçek dava süreçlerinden ilham alarak hazırlanmış olan senaryolar çerçevesinde hukuki analiz ve savunma çalışmalarını gerçekleştirdiler.