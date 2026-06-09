Son Mühür / Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın tutuklanması ve ardından gözaltına alınması sonrası İzmir’de siyasi partiler “Buca’da başkan vekili kim olsun?” sorusunun cevabını arıyor. Buca’da halihazırda toplam 18 meclis üyesi olan Cumhur İttifakı grubunun aday belirleme mesaisi saat 14.00’te başladı. AK Parti Genel Merkezi, Buca süreci için Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın’ı görevlendirirken; AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve koordinatör milletvekili Ayaydın, Cumhur İttifakı'nın Buca Belediye Meclis üyelerini il başkanlığına davet ederek geniş kapsamlı bir toplantı başlattı.

Tek tek görüşme yapılıyor

Süreç konusunda titiz bir çalışma yürüten Cumhur İttifakı kurmaylarının meclis üyelerinin eğilimlerini ölçmek adına teker teker mülakatlar gerçekleştirdiği öğrenildi. Meclis üyeleriyle tek tek görüşülerek temayül yoklaması yapılırken; edinilen bilgilere göre, meclis üyelerine doğrudan bu göreve talip olup olmadıkları ve gerekçeleri soruluyor. Bunun yanı sıra, kendi isimleri dışındaki alternatif adaylar arasından kime ve neden destek verebileceklerine yönelik fikirlerin de alındığı öğrenildi. Görüşmelerin sonunda Ayaydın’ın kapsamlı bir rapor hazırlayacağı ve bunu genel merkeze ileteceği de belirtilirken AK Parti kurmaylarının, ittifak ortakları MHP Genel Merkezi ile de üst düzey bir istişare süreci yürüteceği ve bu temasların tamamlanmasının ardından İzmir kamuoyuna resmi adayın ilan edileceği belirtiliyor.

Süreçte kimlerin ismi geçiyor

AK Parti Grubunda ‘başkan vekili’ adaylığı için ismi geçenler arasından Grup Başkan Vekili Veli Balyemez, Burçin Kevser Sevil, Hüseyin Oygur ve Fatih Polatoğlu’nun ismi geçiyor.

MHP Grubundan ise Grup Başkan Vekili Bahadır Altınkeser de iddialı isimler arasında yer alıyor. Mecliste Büyük Birlik Partisi’ni tek başına temsil eden Mustafa Eser’in de başkan vekilliğine talip olduğu ifade ediliyor.