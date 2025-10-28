Son Mühür- Geçtiğimiz yıl İsmailağa Cemaati'yle yollarını ayıran Cübbeli Ahmet, Hoca Ahmet Yesevi Derneği (HAYDER) üzerinden kendi cemaatini inşa süreci başlatmıştı.

Tabanı üzerindeki gücünü arttırmak için Ahbaş Cemaati lideri Cemil Halim'den icazet alan Cübbeli Ahmet, Cemil Halim'den gelen haberle sarsıldı.

Sosyal medya hesabı üzerinden videolu bir mesaj yayınlayan Ahbaş Cemaati lideri Cemil Halim, Cübbeli Ahmet'e verdiği icazeti geri çektiğini açıkladı.



Sen kapıma geldin...



Cübbeli Ahmet'in icazet almak için kapısına geldiğini belirten ve,

"Bu ne rezalet! Bu ne körlük! Bu ne kalp körlüğü ey kâbı ne dolmuş kişi! Sen benim kapıma geldin. Sen benim kapıma gelidin. Medine’yi ağrı yağnı kat kat kâbı ne dolmuş kişi! Benimle iki saatten fazla görüşmek için. Sonra benden icazet istedin'' diyen Cemil Halim,

Cübbeli'ye "Peygamberin temiz ve pak âline ve Ashabına da (salât ve selâm) olsun. Size, rivayeti bana söyleyen tüm bilgilere, ilimlere, tarikatlara ve viyitlere umumi ve tam icazet verdim." diye hatırlattı.

Sen bunlardan uzaksın...

Cübbeli Ahmet'e seslenen Cemil Halim,

"Ama şimdi senden icazeti geri çekiyorum. Sen icazet almaya, rivayet etmeye, anlamaya ehil değilsin. Ne fıkıhta, ne hadiste, ne ilimde, ne tarikatta. Sen bunlardan uzaksın." mesajı verdi.