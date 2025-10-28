Son Mühür- Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, art arda yaşanan sarsıntılarla güne başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bölgede 4.2 (Mw) büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Bu son sarsıntı, özellikle bölge halkında endişeyi artırırken, yetkililer artçı sarsıntıların bir süre daha devam edebileceği yönünde uyarılarda bulundu.

Depremin merkez üssü ve teknik detaylar

AFAD'dan edinilen bilgilere göre, deprem bugün (28 Ekim 2025) sabah saat 08:44:53 TSİ'de meydana geldi. Sarsıntının merkez üssü, Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olarak belirlendi. Depremin derinliği ise yerin sadece 7 kilometre altında ölçüldü. Yüzeye yakınlığı nedeniyle sarsıntı, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Teknik koordinatları ise Enlem: 39.175 N ve Boylam: 28.25056 E olarak açıklandı.

Bölgedeki artçı aktivite devam ediyor

Bu 4.2 büyüklüğündeki sarsıntı, bölgenin bir süredir yaşadığı sismik aktivitenin son örneği oldu. Daha önce meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki ana depremin ardından bölge, uzmanların da belirttiği gibi, çok sayıda artçı sarsıntı ile hareketliliğini sürdürüyor. Uzmanlar, bu tür artçı depremlerin beklenen bir durum olduğunu ve bölge halkının hasarlı binalardan uzak durarak tedbiri elden bırakmaması gerektiğini yineliyor.