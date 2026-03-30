Son Mühür - ABD’de COVID-19’un yeni varyantı BA.3.2 hızla yayılırken, özellikle Florida’dan New York’a uzanan kıyı hattında vakalarda dikkat çekici artışlar görülüyor. Virüs hem atık sularda hem de seyahat eden yolcularda tespit edilirken, CDC bu verileri varyantın takibi için erken uyarı sistemi olarak değerlendiriyor.

BA.3.2 nasıl yayıldı?

BA.3.2 varyantı ilk kez Kasım 2024’te Güney Afrika’da tespit edilirken, kısa sürede 23 farklı ülkede görülmeye başlandı. Özellikle Eylül 2025 itibarıyla vaka sayılarında belirgin bir artış yaşandı. ABD’de 25 eyalette yapılan incelemelerde, 132 atık su örneği, 3 uçak atık su örneği ve 5 hasta numunesinde BA.3.2 varyantına rastlandı. Uzmanlar ise bu varyantın bağışıklık sisteminden kaçabilme ihtimaline dikkat çekiyor. 28 Mart itibari ile... Şu ana kadar ABD’de tespit edilen tüm vakalarda hastaların iyileştiği bildirildi. Yetkililer, olası yayılımı kontrol altına almak amacıyla seyahat güzergâhlarını yakından izlemeye alırken, bazı Avrupa ve Asya ülkeleri de sınır denetimlerini sıkılaştırmayı değerlendirmeye başladı. Öte yandan 28 Mart itibarıyla küresel piyasalarda sağlık sektörü hisselerinde dikkat çekici bir hareketlilik yaşandı. COVID-19 BA.3.2 özellikleri Varyantın yüksek bulaşma riski taşıması, bağışıklık sistemini aşabilme ihtimali ve hızlı yayılması, yeni kısıtlamaların gündeme gelebileceği yönünde endişelere yol açıyor.