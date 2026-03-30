Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın kişi ve firmalardan rüşvet aldığı iddiasına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Yalım’a ait Uşak’taki 4 işletmeye operasyon gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda, merkeze bağlı Kaşbelen köyü yakınlarında Özkan Yalım’a ait otel, restoran, disko ve bara jandarma ile polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Baskın sırasında kasada saklanan cep telefonlarının yanı sıra 8 bilgisayar, 7 harddisk, 8 flash bellek, 14 CD ve 2 kamera kayıt cihazına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında “kişi ve firmalardan rüşvet aldığı” iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından operasyon düzenlenmişti. Yalım, lüks bir otelde 21 yaşındaki sevgilisiyle birlikte yakalanırken, genç kadının otelde herhangi bir kaydının bulunmadığı, buna karşın belediyede aktif SGK kaydının olduğu tespit edilmişti. Operasyon kapsamında Yalım’ın da aralarında yer aldığı toplam 13 kişi gözaltına alınmıştı.