Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir - Son Mühür TV’de yayınlanan Gündem Masası programında usta gazeteci Hasan Çölmekçi, İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İZDENİZ’de yaşanan son istifa ve görevden almaları masaya yatırdı. Daha önce Sıcak Bakış programında İSTOP Başkanı Mehmet Aydoğan'ın İZDENİZ hakkındaki yolsuzluk iddialarını gündeme getirdiğini ve körfez temizliği için hazırlanan milyonluk projeye randevu verilmediğini hatırlatan Çölmekçi, yaşanan son gelişmelerin bu iddialarla doğrudan bağlantılı olduğunu ifade etti.

''Proje hazırlandı ancak randevu verilmedi''

Sivil toplum kuruluşlarının İzmir'in en önemli sorunlarından biri olan körfez kirliliği için ciddi bir çalışma yürüttüğünü belirterek söze başlayan Hasan Çölmekçi, hazırlanan bilimsel rapora rağmen belediye cephesinden randevu taleplerine dönüş yapılmadığını ifade etti. Çölmekçi, Aydoğan'ın çabalarından "Sayın Aydoğan sadece Konyalılar başkanı ya da STK’lar için çalışan biri değil aynı zamanda İzmir için de projeler geliştiren bir iş insanı. Aynı zamanda körfezi de dert edinmişler ki oturup milyonluk bir proje tasarlamışlar ve bu milyonluk projeyi bedava olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’yla konuşuyor, size sunum yapacağız diyor ve hazırlayın getirin diyorlar raporu. Maalesef bir daha da görüşme sağlanamıyor. O kadar uğraştan sonra körfezin nasıl temizlenebileceğine dair bilim adamlarına bütün bu konudaki ilgililerle bir dosya hazırlanıyor ve bu dosyayı götürmek için belediye başkanından daha önce tamam diyen belediye başkanından randevu istiyorlar, bir türlü randevu gelmiyor." diyerek bahsetti.

"Ateş olmayan yerden duman çıkmaz"

İZDENİZ bünyesindeki iddiaların basında geniş yer bulmasının ardından gelen görevden almaları değerlendiren Çölmekçi, ortadaki durumun göz ardı edilemeyecek boyutta olduğunu "İZDENİZ’deki yolsuzlukları anlatıyor, Ondan sonra zaten belediye başkanı randevu vermiyor. Çünkü İZDENİZ’de gerçekten yolsuzluk iddiaları ayyuka çıktı hem Temiz Eller gazetesinde çıktı hem de Son Mühür’de çıktı. Her tarafta bu yolsuzluklar anlatıldı. Var mı yok mu ona mahkeme karar verecek ama iddialar o kadar ciddi ki… Ve bu iddiaların ardından Büyükşehir Başkanı İZDENİZ’in yönetimini görevden alıyor. Bu ne demektir? Herhalde ateş olmayan yerden duman çıkmaz." sözleriyle belirtti.

Gelişmelerin arkasındaki hukuki boyuta dikkat çeken Çölmekçi, dosyanın savcılık düzeyinde inceleniyor olabileceğini ve bu durumun belediye yönetimi üzerinde bir adım atma zorunluluğu doğurmuş olabileceğini ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Peki Mehmet Aydoğan neden bunları söylüyor? Çünkü o da çıkarmıştı ortaya bir şeyleri. Elinde önemli bilgi ve belgeler var. Savcılığı bunlarla ilgili göreve bile çağırmıştı. Belki de savcılık bu konuları araştırmaya başladı ve dosyada Büyükşehir'e gitti, Büyükşehir de bunu görünce görevden alma yaşandı."