Bir şirketin Claude için tek ayda tam 500 milyon dolar harcadığı iddiası, yapay zekaya yapılan dev yatırımların ne boyuta ulaştığını gözler önüne serdi. İsmi açıklanmayan bu şirketin, kullanımına düzgün bir sınır koymaması yüzünden böyle bir tabloyla karşılaştığı öne sürülüyor.

Claude için 500 milyon dolar nasıl harcandı?

İddiaya göre söz konusu şirket, Anthropic'in geliştirdiği Claude'a tek bir ay içinde yarım milyar dolar ödedi. Bu devasa rakamın temelinde, kullanıma herhangi bir kısıtlama getirilmemesi yatıyor. Yani çalışanların sınırsız biçimde sistemi kullanması, faturayı kontrolsüz şekilde büyüttü.

Bu örnek, aslında daha geniş bir tartışmanın yalnızca küçük bir parçası. Son dönemde birçok üst düzey yönetici, yapay zekaya akıtılan paranın gerçekten anlamlı bir geri dönüş sağlayıp sağlamadığını sorgulamaya başladı. Harcamaların büyüklüğü, yatırımın karşılığını alıp almadıkları konusunda ciddi soru işaretleri doğurdu.

Yapay zeka neden bu kadar pahalı hale geldi?

İşin püf noktası "token" maliyetlerinde gizli. Devasa altyapı yatırımları yapan yapay zeka şirketleri, artık geniş bir kullanıcı tabanına ulaştıkları için zararına çalışmayı bıraktı. Bunun doğal sonucu olarak şirketlere yansıtılan token ücretleri belirgin biçimde yükseldi.

Üstelik kurumsal yapay zeka paketleri sınırsız kullanım vaat etmiyor. Artık basit bir sorgunun bile yüksek token maliyeti doğurabildiği belirtiliyor. Binlerce çalışanı olan büyük teknoloji şirketleri de bu yüzden harcamalarını ve kullanım alışkanlıklarını çok daha dikkatli takip etmeye başladı.

Bazı şirketler için yazılımcı çalıştırmak daha ucuz

Tablonun en dikkat çekici tarafı ise şu: Kimi şirketler artık gerçek bir yazılımcı istihdam etmenin, yapay zeka kullanmaktan daha ekonomik hale geldiğini fark etti.

Bu durum, yapay zekanın her zaman maliyet avantajı sağladığı yönündeki yaygın algıyı sarsıyor. Maliyetler bu hızla artmaya devam ederse, şirketlerin yapay zeka stratejilerini baştan gözden geçirmesi kaçınılmaz görünüyor. Önümüzdeki dönemde sınırsız kullanım yerine kontrollü ve ölçülü bir yaklaşımın yaygınlaşması bekleniyor.