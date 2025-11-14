Son Mühür- Ticaret Bakanlığı, tüketici güvenliği denetimleri kapsamında Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yaptığı iki ayrı duyuru ile iki farklı çocuk giyim ürünü için piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı aldığını bildirdi. Her iki ürünün de çocuklarda boğulma ve yaralanma riski taşıması nedeniyle derhal piyasadan çekilmesi kararlaştırıldı. Kararlar, 14 Kasım 2025 tarihinde yayımlanmıştır.

"Snow Kids" markalı üründe boğulma riski

Bakanlık tarafından toplatma kararı alınan ilk ürün, Turgutlar Tekstil-Abdurrahman Turgut firmasına ait "Snow Kids" markalı, 311024306 model numaralı bir çocuk giysisidir.

Yapılan denetimlerde, bu ürünün TS EN 14682 standardının ilgili maddesine aykırılık teşkil ettiği tespit edilmiştir. Söz konusu standart, küçük çocuk giysilerinde şapka, üst göğüs veya boyun bölgesinde büzme ipi, fonksiyonel veya dekoratif kordon bulunmaması gerektiğini şart koşmaktadır. Üründe bu gerekliliğin sağlanmaması, mekanik boğulma riskine yol açmaktadır. Karar, 14 Kasım 2025 tarihinde alınarak yürürlüğe girmiş ve piyasaya arzı yasaklanmıştır.

"Badr" Markalı bikini takımında kordon tehlikesi

Toplatma kararı verilen ikinci ürün ise Murat Koç E Ticaret firmasına ait "Badr" markalı, Elsa Baskılı Kız Çocuk Bikini Takımı oldu. Bu ürün, özellikle halter boyun stili nedeniyle risk taşımaktadır.

Bakanlık incelemesinde, halter boyun stiline sahip giysilerde boyun ve boğaz bölgesinde serbest uç bulunmasına izin verilmemesine rağmen, ilgili bikini takımında serbest uç tespit edilmiştir. Bu durum, çocukların kullanımı sırasında boğulma ve yaralanma gibi ciddi riskler yaratmaktadır. Bu ürün için piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı 27 Ekim 2025 tarihinde alınmıştır.

Tüketicilere kritik güvenlik uyarısı

Ticaret Bakanlığı, 7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuatlar çerçevesinde bu kararları aldığını belirtti. Çocukların güvenliğini doğrudan tehdit eden bu tür ürünlere sahip olan tüketicilerin, ürünleri kullanmayı derhal bırakmaları, çocuklardan uzak tutmaları ve ilgili satıcı firmalarla iletişime geçerek iade işlemlerini başlatmaları gerekmektedir.