İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşanan feci trafik kazasından bir acı haber daha geldi. Dün akşam saatlerinde üç aracın kazaya karışmasıyla ortalık savaş alanına dönmüştü. Olay yerindeki ilk vefatın sonrasında, hastaneden gelen haberle birlikte ölü sayısı ikiye yükseldi.

Müdahalelere rağmen hayatını kaybetti





Kaza sonrasında ağır yaralı olarak Ödemiş Devlet Hastanesi’ne götürülen 50 yaşındaki Ahmet Puslu için doktorlar adeta zamanla yarıştı.

Ancak yapılan tüm müdahaleler ve çabalara rağmen Puslu hayatını kaybetti. Puslu’nun vefatıyla beraber yaşanan korkunç kazada hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükseldi.

10 yılın ardından aynı kader

Kazanın ardından ortaya çıkan olay adeta yürekleri burktu. 10 yıl önce Puslu'nun trafik kazasında çocuğunu kaybettiği öğrenildi.

Firari sanılan sürücü hastanede bulundu

Kaza sonrasında olay yerini terk eden 35 AF 3099 plakalı aracın sürücüsü her yerde aranıyordu. Jandarma ve emniyet güçlerinin detaylı çalışmasının ardından kimliği tespit edilen E.K.’nin, kaçmadığı, yaralı olduğu için kendi imkanlarıyla hastaneye ulaştığı öğrenildi.