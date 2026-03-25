Claude Code otomatik mod, mevcut sistemdeki iki uç yaklaşım arasında dengeli bir çözüm sunuyor. Şimdiye kadar geliştiriciler ya her dosya yazma ve komut çalıştırma işlemi için tek tek onay vermek ya da tüm izinleri tamamen devre dışı bırakarak riskli bir şekilde çalışmak zorunda kalıyordu. Yeni özellik, bu ikilem arasında akıllı bir köprü kuruyor.

Claude Code otomatik mod nasıl çalışıyor?

Otomatik modun temelinde yapay zeka tabanlı bir güvenlik katmanı yer alıyor. Bu katman, Claude Code'un gerçekleştirmek istediği her işlemi çalıştırmadan önce analiz ediyor. Sistem; toplu dosya silme girişimleri, hassas veri sızıntısı riskleri ve zararlı kod çalıştırma kalıplarını tarayarak güvenli bulunan işlemleri otomatik olarak onaylıyor. Riskli görülen eylemler ise engelleniyor ve yapay zeka alternatif bir yol bulmaya yönlendiriliyor. Eğer engellenen işlem tekrar tekrar denenirse, bu noktada kullanıcıdan doğrudan onay isteniyor.

Prompt injection saldırılarına karşı koruma

Güvenlik altyapısının dikkat çekici özelliklerinden biri de prompt injection saldırılarına karşı geliştirilen savunma mekanizması. İşlenen içerik arasına gizlenmiş kötü amaçlı talimatları tespit eden sistem, yapay zekanın istenmeyen eylemler gerçekleştirmesinin önüne geçiyor. Ancak Anthropic, sınıflandırıcının henüz mükemmel olmadığını ve belirsiz kullanıcı niyetleri ya da çevresel bağlam eksikliği durumlarında bazı riskli işlemlere hâlâ izin verebileceğini açıkça belirtiyor.

Kimler kullanabilecek?

Claude Code otomatik mod şu anda Team planı kullanıcılarına açık durumda. Enterprise ve API kullanıcıları ise önümüzdeki günlerde erişim sağlayabilecek. Özellik yalnızca Claude Sonnet 4.6 ve Claude Opus 4.6 modelleriyle uyumlu çalışıyor. Geliştirciler, komut satırında claude --enable-auto-mode komutuyla özelliği etkinleştirebiliyor ve Shift+Tab kısayoluyla modlar arasında geçiş yapabiliyor.

Token maliyeti artabilir

Otomatik modun getirdiği güvenlik taramaları nedeniyle token tüketiminde hafif bir artış yaşanması bekleniyor. Yoğun kullanım senaryolarında bu maliyet farkı hissedilebilir düzeye ulaşabilir. Anthropic, özelliğin henüz araştırma aşamasında olması nedeniyle geliştiricilere sandbox ortamlarında test etmelerini ve üretim sistemlerinden izole çalışmalarını öneriyor.

Otomatik mod, geçtiğimiz hafta tanıtılan Claude Code Review ve Dispatch for Cowork özelliklerinin ardından gelen üçüncü büyük güncelleme olarak öne çıkıyor. Anthropic'in yapay zeka kodlama araçları alanında rakiplerine karşı agresif bir strateji izlediği görülüyor.