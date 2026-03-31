Sosyal medyada Çirkin dizisi nerede çekiliyor sorusu hızla yayılırken, yapımın görsel dokusu büyük beğeni topluyor. Dizideki karakterlerin yaşadığı mekanlar o kadar gerçekçi tasarlanmış ki izleyiciler bu yerleri ziyaret etmek için haritada aramaya başladı. Peki Çirkin dizisindeki köy gerçek mi, yoksa tamamen kurgu mu?

Çirkin dizisi nerede çekiliyor?

Çirkin dizisinin çekimleri ağırlıklı olarak İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Birçok izleyici dizideki mahalle sahnelerinin bir Anadolu köyünde çekildiğini düşünse de yapım ekibi İstanbul'un farklı semtlerini kullanarak bu atmosferi yaratıyor. Özellikle ilk bölümlerde Bebek semtinde gerçekleştirilen çekimler, diziye hem doğal hem de şehirli bir hava katıyor. Yapımcılar, hikayenin gerçekçiliğini güçlendirmek için tarihi dokuya sahip semtleri tercih ediyor.

Hisar Mahallesi gerçek mi?

Dizide sıkça geçen ve olayların merkezinde yer alan Hisar Mahallesi tamamen kurgusal bir mekan. Senaryo için özel olarak tasarlanan bu mahalle, karakterlerin sosyal ilişkilerini ve hayat mücadelelerini yansıtmak amacıyla oluşturuldu. Gerçek bir adres karşılığı bulunmayan Hisar Mahallesi, dizinin dramatik yapısını güçlendiren önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

Çirkin dizisinin konusu ne?

Çirkin, farklı yaşam hikayelerine sahip karakterlerin aynı mahallede kesişen kaderlerini anlatıyor. Aile bağları, bireysel mücadeleler ve toplumsal çatışmalar üzerinden ilerleyen senaryo, izleyiciye hem duygusal hem de gerçekçi bir anlatım sunuyor. Mahalle kültürünün ön plana çıktığı yapımda, her karakterin kendine özgü dramı seyirciyi ekrana bağlıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Çirkin dizisinin kadrosunda Türk televizyon dünyasının tanınmış isimleri yer alıyor. Başrollerde Nur Sürer, Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak bulunuyor. Dizide ayrıca Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Sema Gültekin, Eylül Ersöz, Özlem Kaya ve Çetin Tekindor gibi deneyimli ve genç oyuncular rol alıyor. Güçlü kadro, yapımın kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşmasında belirleyici etken oluyor.