İzmir Çeşme açıklarında düzenlenen operasyon sonucunda, yasa dışı yollarla geçmeye çalıştığı tespit edilen 39 düzensiz göçmenin yakalandığı öğrenildi. Yakalanan göçmenlerin içerisinde 4 çocuğun da bulunduğu ifade edildi.

Bot ekipler tarafından durduruldu!

Çeşme’de görevini sürdüren Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından denizde hareket halinde olan bir lastik bot belirlendi. Yapılan incelemeler sonucunda botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunun tespit edilmesinin ardından bölgeye Sahil Güvenlik Botu intikal etti.

Ekipler kısa sürede lastik bota ulaşırken, ilerlemekte olan tekneyi durdurarak kontrol gerçekleştirdi. Operasyon neticesinde aralarında 4 çocuğun da yer aldığı toplam 39 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi.

Karaya çıkarıldılar!

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından göçmenlerin karaya çıkarıldığı ifade edildi. Kontrolleri gerçekleştirilen yabancı uyruklu göçmenlerin işlemlerinin noktalanmasıyla birlikte ilgili kurumlara teslim edildiği ifade edildi.

