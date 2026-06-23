Çeşme Belediyesi, havaların da ısınmasıyla birlikte yükselen orman yangını riskine karşı kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşları buluşturacak önemli bir toplantı gerçekleştirecek.

Geniş katılımlı toplantı!

Çeşme Belediyesi, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında farkındalığı yükseltmek ve ortak çözüm yolları yaratmak için geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirileceğini açıkladı. Çakabey Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan toplantıda, yangın risklerinin düşürülmesi ve alınabilecek önlemler üzerinde durulacak.

Kamu, sivil toplum ve vatandaşlar buluşacak!

Toplantıya kamu kurumlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, mahalle muhtarları ve vatandaşların katılması sağlaması hedefleniyor.

Dayanışma ve ortak akıl!

Belediye tarafından gerçekleştirilen paylaşımda, orman yangınlarıyla mücadele kapsamıda dayanışmanın ve iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.

6 Temmuz’da Çakabey Kültür Merkezi’nde!

Çeşme Belediyesi, ormanların geleceğine katkı sunmak isteyen tüm vatandaşları 6 Temmuz’da Çakabey Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek toplantıya bekliyor.